Un ingegnere ha costruito un drone usando bastoncini e rami secchi, e funziona a meraviglia

La struttura, per quanto primitiva possa sembrare, è in grado di mantenere il drone in aria.

I droni sono uno degli ultimi velivoli robot avanzati Con più applicazioni del mondo reale. Sono passati anni Padroneggiare e migliorare il design di questi dispositivi volanti, e sono sempre più presenti in più settori. I produttori di film e serie usano i droni per cavarsela Riprese aeree mozzafiato di paesaggie anche le agenzie governative come la stessa polizia sono state rinnovate loro sistemi di sorveglianza per fare spazio a questa tecnologia.

Il problema principale con i droni moderni è questo Usano ingredienti molto duri., facendo salire il prezzo e limitando il loro accesso a determinate aree. L’UNICEF ha già spiegato il potenziale che offre Flotte di droni nel lavoro di soccorso umanitario in AfricaTuttavia, quanto sia costosa oggi questa tecnologia pone un problema per la sua distribuzione. Tuttavia, nonostante il fatto che associamo i droni Cosa molto tecnologicaIn realtà sono dispositivi molto semplici.

Ricetta drone: un semplice motore, quattro eliche e un mucchio di bastoncini

La struttura principale dell’UAV è ridotta a Motore a quattro eliche: quadricottero, se lo chiamiamo con il suo nome ufficiale. Un ingegnere yemenita ha mostrato al mondo che non è necessario utilizzare la tecnologia più recente per realizzare droni ed è riuscito a costruire Modello fatto a mano Usando il meno possibile: Un set di rotori, un motore, eliche e un set di bastoncini per unire i componenti. Il design può sembrare primitivo, ma funziona come un fascino.

Elicottero fai-da-te realizzato nello Yemen con bastoncini e un semplice motore. Parla della proliferazione dei droni: è quanto di più semplice possibile. https://t.co/ZijUdQnxRM pic.twitter.com/1Kk6lvqwXf —SamBendett (@SamBendett) 28 ottobre 2022

Attacca e asciuga quei ramoscelli carrozzeria usata sospeso Piccolo motore in basso. Da lì, i cavi vengono avvolti attorno ai bastoncini fino a raggiungere ciascuna delle eliche. La chiave è Ben distribuzione del peso Perché come puoi vedere nel video, l’ingegnere si è preso il suo tempo La lunghezza e lo spessore dei bastoncini sono quasi gli stessi.

Con uno scheletro di legno ed eliche funzionanti, questo drone primitivo dimostra di poterlo fare Decollare facilmente E resta in aria il più a lungo possibile. La struttura del corpo leggermente irregolare lo fa oscillare se si va troppo veloci, ma è comunque un ottimo esempio di alta tecnologia ridotta al minimo.