Un toccante incontro tra Bruce Willis e sua figlia Scout nel Giorno del Ringraziamento

Scout Willis, la figlia 32enne avuta da Demi Moore, ha pubblicato un dolce momento condiviso con suo padre, presentato in anteprima dopo che lui aveva annunciato di avere una demenza frontotemporale (Instagram @scoutlaruewillis)

Attore iconico Bruce Willisa cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale all’inizio dell’anno, ha recitato in un toccante momento familiare nel Giorno del Ringraziamento, mentre… La sua prima apparizione pubblica dopo aver annunciato la sua malattia.

Scout Willis, 32 anni, figlia di Bruce e della star Demi Moore, ha deciso di condividere un videoclip che ha impressionato i suoi follower su tutti i social network. Le foto mostravano l’attore 68enne con un’espressione seria e uno sguardo un po’ smarrito. Il bene? Ha risposto perfettamente al gesto di sua figlia.

Con un gesto di sincero affetto, ha accarezzato la mano di uno degli scout che lo ha guardato con un sorriso. L’attore, noto soprattutto per film come “Il quinto elemento”, indossava un cappello e una giacca grigia mentre Scout indossava una camicia bianca a fiori. La vicinanza di questo gesto ha dimostrato la forza dei legami familiari.

Scout è la prima figlia di Willis che ha osato condividere le foto attuali di suo padre nel suo stato attuale (Instagram @scoutlaruewillis)

In un’altra storia scout, è stata vista posizionare la testa alla destra di suo padre, che era in piedi dietro di lei. La sua mano afferrò perfettamente la guancia della giovane donna..

Non si sa con certezza se questi scatti corrispondano a una festa con tutta la famiglia. Tuttavia, la moglie dell’eroe del romanzo “Duro de Matar” Emma Hemming ha contribuito con un’altra dose di tenerezza collettiva Che era stato precedentemente condiviso dalla sua ex moglie Demi Moore all’inizio del 2023.

Nel post Emma, ​​47 anni, ha espresso la sua gratitudine scrivendo: “Sono così grato di conoscere questo tipo di amore. Auguro a tutti voi un felice Ringraziamento. “Inoltre tanti emoji a forma di cuore. La foto che ha condiviso corrisponde a un evento precedente, poiché Rumer Willis, la figlia maggiore di Bruce e Demi, era incinta. La loro bambina, Louetta, è nata ad aprile.

Festeggiamenti a parte, la famiglia Willis dovette affrontare la progressiva realtà della malattia di Bruce. È stato rilevato a febbraio e le sue condizioni sono progredite al punto che, Secondo il suo amico Glenn Gordon Caron, Bruce “non parla più”.Ma riconosce ancora i suoi cari e mantiene la sua essenza.

Le figlie di Willis sono state aperte al pubblico riguardo alle difficoltà che l’attore deve affrontare. Tallulah Willis, una delle figlie, ha raccontato al “The Drew Barrymore Show” che, nonostante i cambiamenti, suo padre è rimasto lo stesso: “Vedo amore quando sono con lui, e lui è mio padre e mi ama, ed è davvero reale.” privato”.

Da parte sua, Emma Hemming ha riflettuto sulla realtà della famiglia dopo la diagnosi, sottolineando la loro cosciente “colpa” di avere accesso a risorse che altre famiglie in situazioni simili non avevano. Nonostante i privilegi della sua famiglia, ha sottolineato l’importanza della sua vulnerabilità e il modo in cui ha aiutato gli altri nella stessa lotta.

Combattere Demenza frontotemporaleche colpisce principalmente i lobi frontali e temporali del cervello, e provoca una serie di sintomi tra cui: Difficoltà di parola, problemi emotivi e cambiamenti di personalità. Questo tipo di demenza può portare anche alla perdita delle capacità motorie.