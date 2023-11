Una collezione di oltre 30.000 monete romane risalenti al IV secolo

Durante un’immersione in una zona poco profonda vicino alla costa di Arsacena, a nord-est dell’isola di Sardegna, alcuni subacquei dilettanti hanno trovato qualcosa di strano nascosto sul fondo del mare, sotto la sabbia: alcuni misteriosi resti metallici che sembravano molto antichi. Hanno avvisato le autorità e il giorno successivo il soprintendente archeologico e gli esperti dei Carabineros si sono recati nella zona e hanno trovato un grosso accumulo diviso in due cumuli. Monete romane in bronzo del IV secolo d.C Una collezione eccezionale, in assenza di uno studio più approfondito, conta tra i 30.000 e i 50.000 pezzi.

Il Ministero dei Beni Culturali italiano ha dato notizia del ritrovamento in un comunicato raccolto dall’agenzia Efe e secondo una prima stima, basata sul peso totale, sul numero e sulla datazione delle monete di bronzo dette Follis, della prima parte del IV secolo, sarà Da 30.000 a 50.000 copie“Sono quindi più dei 22.888 riscontrati a Seaton nel Regno Unito nel 2013. Follie“.

Vengono ritrovate tutte le monete coniate Uno stato di conservazione eccezionale e raroCome descritto nella nota, si celebra la scoperta come una delle scoperte numismatiche più importanti degli ultimi anni.

Il contesto cronologico delle monete è confermato dall’esistenza di monete datate 324 (conio di Licinio) e 340 d.C. Costantino il Grande Per tutti gli altri membri della famiglia che sono Cesari. Ma soprattutto per mancanza di secoli, stampato a partire dal 346 d.C

“Gli interventi di restauro e conservazione delle monete e degli oggetti rinvenuti ci consentiranno di farlo Espandere e approfondire la nostra conoscenza “Molte più informazioni possono essere estratte dal contesto delle scoperte”, ha affermato il Ministero della Cultura.

Secondo Luigi La Rocca, responsabile della Direzione Archeologica Italiana, “il tesoro ritrovato nelle acque dell’Arsacina è una delle scoperte numismatiche più importanti degli ultimi anni e ancora una volta spicca. Ricchezza e importanza del patrimonio archeologico Nasconde le profondità dei nostri oceani, attraversati da uomini e cose fin dai tempi più remoti.”