Una migliore tecnologia di previsione climatica che ridurrà la povertà Michael Kremer, vincitore del Premio Nobel per l’economia | tecnologia

Michael Kramer, professore all’Università di Chicago, ha affermato in un articolo che se gli agricoltori indiani avessero un’idea più chiara di quando cadranno le piogge monsoniche, potrebbero valutare meglio il momento ottimale per piantare e sarebbero meno propensi a sprecare semi e fertilizzante. Videointervista.

“Si stima che piccoli miglioramenti nell’accuratezza di queste previsioni potrebbero generare miliardi di dollari in produzione aggiuntiva ogni anno.“, ha sottolineato Kramer. “Il costo non supererà qualche milione di dollari, quindi sarà un investimento molto redditizio.“.

Ha aggiunto che tra le tecnologie di cui beneficiano gli agricoltori ci sono i semi ad alta tecnologia, che hanno una maggiore capacità di resistere alle condizioni meteorologiche avverse. Kramer.

Per i prodotti che riducono le emissioni di gas serra, ma non portano benefici diretti agli agricoltori, esiste la possibilità che i governi sovvenzionino l’acquisto di questi prodotti, ha affermato. Kramer.

“Laddove i mercati lasciano dei vuoti, i governi dovrebbero intervenire“, ha sottolineato Kramer.

Ha aggiunto che la diffusione degli smartphone riduce i costi sostenuti dai governi per fornire informazioni alle aree rurali isolate su fenomeni come le epidemie di parassiti e su come combatterli.

Kramer59 anni, ha vinto il Premio Nobel per l’economia 2019 per le sue ricerche sulla riduzione della povertà globale.