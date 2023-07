Unisciti all’altro lato del mondo al Galaxy Experience Spaces – Samsung Latin America Newsroom

I fan possono visitare i Samsung Space interattivi per esplorare le ultime innovazioni ed esperienze Galaxy

Annunciato Samsung Electronics Co., Ltd Oggi aprirà sette spazi interattivi Galaxy Experience in tutto il mondo, comprese sedi a Seoul, Corea del Sud e New York, USA. In questi luoghi, i visitatori possono esplorare le ultime innovazioni nei dispositivi mobili Samsung dopo la loro presentazione al Galaxy Unpacked, che si terrà a Seoul il 26 luglio.

“Siamo entusiasti di offrire ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’ultimo ecosistema Galaxy e vedere in prima persona come può arricchire la loro vita quotidiana”, ha dichiarato Stephanie Choi, Executive Vice President e Head of Business Marketing for Mobile eXperience di Samsung Electronics. “Non vediamo l’ora di accogliere tutti coloro che visitano un ambiente personalizzato e interattivo in uno degli spazi globali di Galaxy Experience”.

Samsung invita i consumatori a “Join the Flip Side” ed esplorare un nuovo modo di pensare e vivere, costruito su una base di apertura e inclusione che spinge i confini di ciò che era possibile in precedenza.

I fan possono visitare i luoghi divertenti e colorati del mercato aperto per fare esperienze Tenersi per mano I dispositivi più recenti, vedono il potenziale dell’ecosistema connesso Galaxy e prendono parte a mostre interattive. I visitatori impareranno di più sui progressi del design che rendono possibili gli ultimi dispositivi Galaxy, esploreranno alcune delle loro ultime funzionalità e come eccellono in attività come il gioco e la visualizzazione di più contenuti sui prossimi dispositivi Galaxy. I visitatori possono anche attingere al loro lato creativo con design e abiti divertenti e personalizzabili, oltre a sperimentare le tipiche funzionalità in-store come se stessero facendo acquisti con un’app basata sul web, grazie alla tecnologia Samsung Wallet.

In alcuni spazi Galaxy Experience, i visitatori possono usufruire dell’omaggio in permuta di Samsung solo per un periodo di tempo limitato. Dopo aver scaricato l’app Galaxy Experience, i consumatori possono accumulare punti interagendo con il negozio, ad esempio accedendo allo store nell’app o partecipando ad attività spaziali. Gli utenti possono quindi acquistare regali con i punti accumulati all’interno dell’app.

Per ulteriori informazioni su Galaxy Unpacked e Galaxy Experience Spaces, visita questo sito web connessione.

Strutture Galaxy Experience Space: