viaggi che ha fatto su Marte

ingegno Il piccolo elicottero da 1,8 chili che il 19 aprile 2021 è salito per la prima volta su Marte, completò il suo cinquantesimo viaggio sul pianeta rosso, Ho segnalato venerdì scorso una pentola.

Il veicolo spaziale, originariamente programmato per effettuare cinque voli di prova, ha volato giovedì a quasi 18 metri sopra la superficie di Marte, la quota più alta mai raggiunta finora, e Ha coperto una distanza di oltre 322 metri in 146 secondi.



“Il team creativo continua a seguire e imparare dai primi voli del velivolo in un altro mondo.Laurie Glaze, direttrice della Planetary Science Division della NASA, ha dichiarato in una dichiarazione, dopo il segno del “mezzo secolo”.

Il drone, atterrato su Marte il 18 febbraio 2021, è attaccato al rover. perseveranza, Ha completato un totale di 89,2 minuti di viaggio e percorso 11,5 chilometri di strada. progettista solo come elicottero di prova, ovvero una “dimostrazione tecnica” con la quale si è cercato di verificare che “è possibile avere un volo controllato e motorizzato su un altro pianeta”, che è la creatività”Ha superato le aspettative ed è diventato una dimostrazione delle operazioniLo ha detto l’agenzia spaziale americana.

Durante il suo primo volo in quasi due anni, l’elicottero a energia solare si è alzato di circa tre metri ed è rimasto sospeso in aria per circa 30 secondi, prima di scendere per 39,1 secondi.



La NASA ha paragonato quel volo al successo dei fratelli Wright nel 1903. Hanno fatto il primo volo a motore.

In effetti, l’Ingenuity ha un piccolo pezzo di quell’aereo sotto uno dei suoi rotori. Volare su Marte non è facile, perché la pressione atmosferica sulla superficie è solo l’uno per cento di quella terrestre, e per questo una coppia di eliche, poste una sopra l’altra, deve ruotare molto velocemente, a 2.537 giri/min.

Questo progetto è iniziato nel 2012 presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA e il Caltech, che stanno studiando la possibilità di inviare un robot volante per accompagnare il rover Perseverance, La sfida che ha dovuto affrontare la tecnologia per adattarsi all’atmosfera di questo pianeta.



Da qui l’enorme successo di questo velivolo da 49 centimetri, i cui offset consentono vedute aeree di potenziale interesse per l’esplorazione del rover Perseverance, aprendo la strada in particolare ad altri futuri elicotteri verso Marte e altre destinazioni spaziali.

I piani della NASA Nuovo volo in elicottero sul Fall River Pass nel cratere Jezero. In data ancora da definire.

Creativity, che era in grado di viaggiare a velocità fino a 14,5 mph (23 km/h), ha raggiunto Marte dopo essere decollato nel suo stomaco Perseverance il 30 luglio 2020 da Stazione dell’aeronautica militare di Cape Canaveral, in Florida (USA), spinto da un razzo Atlas V del consorzio privato United Lawnh Alliance (ULA).

EFE