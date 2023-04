Video istantanei: creano una tecnologia AI che consente agli utenti di creare video semplicemente digitando

Runway rappresenta la fase successiva di una corsa industriale che secondo alcuni potrebbe essere la prossima grande svolta tecnologica, importante tanto quanto i browser Web o l’iPhone.

Ian Sansavera, un ingegnere del software presso una startup di New York chiamata Runway AI, ha scritto una breve descrizione di ciò che voleva vedere in un video. Libri “Quiet River in the Woods”.

Meno di due minuti dopo, un servizio Internet di prova ha prodotto un breve videoclip di un fiume calmo in una foresta. Le acque correnti del fiume luccicavano al sole mentre si faceva strada tra alberi e felci, oltre un’ansa, e schizzava dolcemente contro le rocce.

pista di decollo che prevede di aprire il suo servizio a un piccolo gruppo di tester questa settimana, è una delle tante aziende che creano una tecnologia di intelligenza artificiale che presto consentirà agli utenti di creare video semplicemente digitando diverse parole in una casella sullo schermo di un computer.

I nuovi sistemi di creazione di video possono velocizzare il lavoro di cineasti e altri artisti digitali, diventando rapidamente un nuovo meccanismo che crea disinformazione online difficile da rilevare, rendendo difficile sapere cosa c’è di reale online.

I sistemi sono esempi di ciò che è noto come intelligenza artificiale generativa, che può generare testo, immagini e suoni in un istante. Un altro esempio è ChatGPT, il chatbot online creato da OpenAI, una startup di San Francisco che ha entusiasmato l’industria tecnologica con le sue capacità alla fine dell’anno scorso.

Anastasis Germanidis, in alto, Alejandro Matamala Ortiz, a sinistra, e Cristal Valenzuela, fondatori di Runway, nel loro ufficio di Manhattan il 31 marzo 2023 (Justin J Wee/The New York Times)

Google e Meta, la società madre di Facebook, hanno presentato i loro primi sistemi di creazione di video l’anno scorso, ma non li hanno condivisi con il pubblico perché temevano che i sistemi sarebbero stati utilizzati per diffondere disinformazione con la nuova velocità ed efficienza.

Ma per il CEO di Runway, Cristal Valenzuela, la tecnologia era troppo importante per essere tenuta in un laboratorio di ricerca, nonostante i suoi rischi. “È una delle tecnologie più impressionanti degli ultimi 100 anni”, ha affermato. “In effetti, è necessario che le persone lo usino.”

Naturalmente, la possibilità di modificare e manipolare film e video non è una novità. I cineasti lo fanno da oltre un secolo. Negli ultimi anni, ricercatori e artisti digitali hanno utilizzato varie tecnologie e programmi di intelligenza artificiale per creare e modificare video spesso chiamati video deepfake.

Tuttavia, sistemi come quello creato da Runway possono, nel tempo, sostituire le funzionalità di modifica con un solo pulsante.

La tecnologia delle passerelle produce video di qualsiasi breve descrizione. Per iniziare, basta scrivere una descrizione come una nota adesiva.

Funziona meglio se la scena ha un po’ di movimento, ma non troppo, qualcosa come “Giornata di pioggia in una grande città” o “Un cane con un cellulare nel parco”. Premi “accetta” e il sistema creerà un video in un minuto o due.

Questa tecnologia può riprodurre immagini comuni, come un gatto che dorme su un tappeto. Oppure puoi combinare concetti disparati per creare video strani ma divertenti, come una mucca a una festa di compleanno.

I video durano solo quattro secondi e il video è mosso e sfocato se guardi da vicino. A volte le immagini sono strane, distorte e inquietanti. Il sistema può combinare animali come cani e gatti con oggetti inanimati come palloni e telefoni cellulari. Tuttavia, date le giuste indicazioni, produce video che mostrano dove sta andando la tecnologia.

“In questo momento, se vedo un video HD, potrei fidarmi che sia reale”, ha detto Philip Isola, un professore del MIT specializzato in intelligenza artificiale. “Ma questo cambierà molto rapidamente.”

Come altre tecnologie di intelligenza artificiale generativa, il sistema Runway apprende analizzando i dati numerici, in questo caso immagini, video e didascalie che descrivono il contenuto di tali immagini. Addestrando questo tipo di tecnologia su quantità sempre crescenti di dati, i ricercatori sono fiduciosi di poter migliorare ed espandere rapidamente le sue capacità. Gli esperti ritengono che presto creeranno mini-film dall’aspetto professionale, completi di musica e dialoghi.

ha affermato Susan Bonser, autrice ed editrice della Penn State che ha sperimentato le prime versioni della tecnologia video generativa. “Ora non hai bisogno di niente di tutto ciò. Puoi sederti e fantasticare su di esso. “