Viene presentato uno spazio per la riflessione e la filosofia del misticismo francese – El Sol del Centro

come parte dell’interesse Università Autonoma di Aguascalientes Apertura spazi di dialogo e riflessione, Dalla Direzione Generale per la Diffusione e la Connettività (DGDV) e nello specifico attraverso il Dipartimento per la Diffusione Culturale, esiste un’altra versione del progetto denominata Helikon, uno spazio universitario di riflessione culturale.

Studenti, professori e società in generale Siamo invitati a questo incontro creato dal Dr. Alfonso Pérez Romo e in cui saranno presentati in questa occasione gli studenti della professione di filosofia Pensare ad alta voce, misticismo e puro amore in Madame Guyon Che sarà completata da un’attività specifica: Disegno filosofico della studentessa di filosofia del quarto semestre, Vanessa Olivarez Franco.

Madame Guyon era una famosa mistica francese considerata eretica dalla Chiesa cattolica. Imprigionato dal 1695 al 1703 dopo aver pubblicato diversi libri, tra cui “Preghiera breve e facile” E il suo commento al Cantico dei Cantici contenuto nell’Antico Testamento della Bibbia.

Presenterai un secondo anno UAA sui contributi che hai dato Madame Guyon Come filosofo del suo tempo che trattava argomenti come Modernità, amore puro, relazione Dio-amore e guida spirituale. Verrà svelata parte della vita di questa donna e alla fine verrà eseguito un esercizio -disegno filosofico- Dove al pubblico verrà chiesto di disegnare qualcosa che catturi la loro attenzione in relazione al contenuto della presentazione. Secondo Vanessa Olivarez, è necessario promuovere tra i giovani, in particolare, pensiero critico, Qualcosa di necessario analizzando e discutendo profili come quello di Madame Guyón.

Da parte sua, il signor Juan Pablo Castaneda Pacheco, responsabile degli eventi culturali presso il dipartimento di comunicazione della DGDV, ha affermato che nell’ambito del progetto Helikón, “Pensare ad alta voce” È un’idea che nasce ed è coordinata da una comunità di studenti di BA per rivolgersi ad autori specifici ad ogni incontro; Lui è Promuovere il pensiero filosofico da un punto di vista universitario.

Va notato che questo sarà il quinto incontro “Elikon” dell’anno, dopo quelli precedentemente onorati in onore di Sartre, Schopenhauer e Camus e in onore di Rosa Luz de Luna.

“Misticismo e puro amore in Madame Guyon” Si svolgerà il 12 aprile alle ore 11:00, presso l’Infoteca dell’Università «Dottor Alfonso Pérez Romo.» L’invio è gratuito.

