Zelda conto alla rovescia: TOTK – Il Minish Cap (2004)

La leggenda di Zelda: The Minishcap (2004)

A volte lo trascuriamo, ma molti Realizzato per la console di gioco portatile più memorabile, Legend of Zelda è nato da un’alleanza tra Nintendo e Capcom, responsabile di storie iconiche come Street Fighter, Monster Hunter, Resident Evil, Mega Man e Devil May Cry, tra gli altri. La collaborazione tra le due società giapponesi è iniziata con La leggenda di Zelda: Oracle of Ages E The Legend of Zelda: Oracle of Seasons Per il veterano del Game Boy Color, Due titoli che sono stati accolti così bene che sono tornati insieme anni dopo Per lanciare The Legend of Zelda: A Link to the Past e Four Swords su Game Boy Advance.

The Legend of Zelda: The Minishcapil videogioco che ci interessa oggi, è stato l’ultimo capitolo della serie sviluppata da Capcom – più precisamente Flagship, uno studio indipendente legato allo sviluppatore giapponese – sotto la direzione di Great N. All’interno della cronologia a cui possiamo fare riferimento nel libro Storia HyruleE Cappellino Minich Indicato come sequel di La leggenda della spada verso il cielo di zelda E, a sua volta, un prequel di Quattro spadequindi non è né più né meno di Opera essenziale per comprendere la fondazione del regno di Hyrule E altri dettagli relativi all’origine di The Legend of Zelda.

piccola avventura

La direzione che stava tirando il franchise zelda Fin dal suo inizio è l’introduzione di meccaniche uniche o Trucchi in ciascuna delle loro interpretazioni per differenziarli. se dentro The Legend of Zelda: Ocarina of Time IL espediente Essere in grado di viaggiare nel tempo e al chiuso La leggenda di Zelda: la maschera di Majora Adottando le abilità di altre razze attraverso le maschere, V.I Cappellino Minich La nonna era quella Link può ridurre le sue dimensioni fino al punto in cui diventa un piccolo oggetto.. L’eroe Hylian ha ottenuto l’accesso al mondo nano dei Minish, una piccola razza, dopo aver attraversato una serie di portali sparsi per il regno che lo hanno aiutato ad adottare la sua taglia.

Questa idea molto originale è stata eseguita in modo perfetto e ha portato una ventata di aria fresca alle avventure bidimensionali di Link e Zelda Ci permettono di raggiungere molti luoghi altrimenti del tutto inaccessibili e quindi impossibili da esplorare. Inoltre, le dinamiche di guida di Link nella sua dimensione naturale e nella sua “piccola taglia” presentavano contrasti molto divertenti. Sconfiggere un nemico ricorrente nella nostra forma normale avrebbe potuto essere un gioco da ragazzi, ma le cose si sono complicate a livelli inaspettati quando abbiamo incontrato lo stesso oggetto dopo aver ridotto la nostra altezza, mentre attraversare ostacoli come uno stagno era una sfida se eravamo giovani e camminavamo il caso opposto.

Cappellino Minich Non solo è riuscito a tirar fuori il petto grazie al suo gameplay, ma è anche passato a pieni voti nelle sezioni più difficili, come la storia o il design dei dungeon. L’avventura che propone segue esattamente lo schema che ci si potrebbe aspettare da a zelda In 2D: Link deve visitare diverse regioni del regno di Hyrule per entrare in quattro dungeon e Padroneggia i quattro elementi: terra, fuoco, acqua e ariaChe sarà di grande aiuto per sventare i piani malvagi di Fatty e per salvare la principessa Zelda. Tuttavia, la grandezza del titolo sta nel Come è riuscito a condensare tutti gli elementi iconici della serie in una testina GBA.

Il regno di Hyrule, in cui abbiamo visitato Cappellino Minich È molto più piccolo di altre consegne, ma ogni metro quadrato viene utilizzato al massimo, il che si traduce in questo Ogni area ha più segreti e sfide di quanto possa sembrare a prima vista. Certo, la decisione di disegnare una mappa più condensata – ma non per questo meno completa – ci è sembrata aver funzionato perché si trattava di una resa destinata ad una console portatile.

Non vogliamo salutarci Cappellino Minich Senza ricordare quanto la sua estetica ci abbia stupito pixelart. La sezione tecnica di questa interpretazione si è distinta per la sua eccellenza Tavolozza di colori bella, varia e colorata, oltre all’enorme liquidità con cui ho lavorato. decisamente, Cappellino Minich è un gioiello senza tempo che offre un viaggio frenetico pieno di sorprese che ogni giocatore che tiene in grande considerazione la serie dovrebbe provare.

