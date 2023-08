Adolfo Chuiman, Erick Elera e altri del cast di “AFHS” hanno dato il benvenuto a Melissa Paredes per il suo compleanno

Il cast di “Al Fondo Hay Sitio” ha dato il benvenuto a Melissa Paredes nel giorno del suo compleanno. TV americana / Mandy di Mandy Quinn

l’11 agosto, Melissa Paredes Ha compiuto 33 anni e ha festeggiato il suo onomastico sul set.Comanda chi comandaNel mezzo della celebrazione, la modella e l’attrice sono rimaste sbalordite Eric EleraE Gustavo Bueno E più membri del teamSullo sfondo c’è spazioche le ha inviato un caloroso saluto nel suo giorno speciale.

“Cara Melissa, buon Natale. Ti auguro con tutto il cuore che ti sia divertito molto, e poi andremo a festeggiare. Voglio dirti che sono così felice ed entusiasta di essere con te nello show per condividi ogni scena. Ci siamo divertiti molto, mi sono divertito molto “, ha detto. sei il migliore”. Eric Elerache interpreta Joel Gonzalez nella serie.

dopo di che, Yvonne FreycinetLa famosa “Francesca Maldini” ha osservato che “è un piacere lavorare con lei”. Melissa Paredes nella stessa produzione. “Ti mando tanti baci, buona giornata”, ha detto la famosa attrice.

Yvonne Freycent ha salutato Melissa Paredes per il suo 33esimo compleanno (América TV/Mande Quien Mande)

“Buon compleanno, divertiti. È un piacere condividere di nuovo il lavoro con te, sei fantastico. Sei davvero il migliore. Manda un bacio. Goditi il ​​tuo compleanno e sii circondato da tutto l’amore del mondo.” Karim Skanderche ha dato vita ad Alicia Montalban in “Sullo sfondo c’è spazio“.

Altro cast di serie TV americane, ad es Paolo VegaE Guadalupe FarfánE Giorgio GuerraE Franco BenanoHanno ospitato l’ex ospite di “America’s Hoy” ai suoi tempi.

Di tutti i saluti, quello che ci ha sorpreso di più è stato il saluto Adolfo Schomanfamoso “Pietro” da “Al C’è un ripostiglioL’eccezionale attore è stato elogiato Melissa Paredes Per il suo lavoro nella serie TV.

“Un tributo molto gioioso a una ragazza che dimostra di poter essere una brava attrice, Melissa Paredes, e fare un compleanno. Divertiti, te lo meriti. Abbi cura di te”, ha detto l’artista nazionale.

Melissa Paredes ha ricevuto un caloroso saluto da Adolfo Schoemann. (TV America/Invia Invia)

“Che bello, meraviglioso. Sono così grato. Dal primo giorno in cui sono venuto aSullo sfondo c’è spazioMi hanno accolto in un modo incredibile. Era troppo. È una famiglia molto simpatica. Ottima crema, lavoriamo insieme per produrre, lei è professionale. Tutto è meraviglioso, mio ​​Dio. Sono attori eccellenti e persone molto brave”. Melissa Paredesdopo aver visto sullo schermo i suoi compagni di squadra.

Melissa Paredes è il nuovo talento di “Al Fondo Hay Sitio”. Il suo personaggio è “Patti”. Instagram / @dmelissapareds

In ‘Sullo sfondo c’è spazio“, Melissa Paredes Interpreta Patty, una divertente ragazza che consegna cibo che cattura l’attenzione di Joel Gonzalez per la sua bellezza e il suo senso dell’umorismo.

Melissa Paredes appare per la prima volta in “Al Fondo Hay Sitio” come una ragazza che consegna cibo e flirta con Joel Gonzalez. (Sullo sfondo c’è il sito web/TV americano)

“(Lo fa) molto bene e viene fuori sullo schermo. Lo facciamo in modo naturale e ci divertiamo molto. Ha anche il suo campo, ha la sua strada e questo aiuta. Inoltre è una relazione diversa da qualsiasi relazione che abbia Joel in un modo.” Eric Elera su un ruolo Melissa Paredes nella serie.

Si dovrebbe notare che Melissa Paredes E Eric Elera In realtà hanno recitato nel loro primo bacio sullo schermo. “La scena che ho condiviso con Eric Elera è molto bella, (lui è) un grande attore, e ci completiamo a vicenda in un modo molto bello a livello di recitazione (…) e io ero più attratto dal dramma. Ma ora c’è la commedia e il dramma “, ha detto l’attrice della scena romantica. Il suo aspetto è bellissimo e il suo lavoro è molto bello”.