Aitana Lopez, la modella basata sull’intelligenza artificiale alla conquista di Instagram

In appena un anno, intelligenza artificiale La tecnologia generativa ha trasformato molti settori, permettendoci di sviluppare nuovi processi e modi di lavorare, creare nuovi prodotti e servizi o persino lanciare nuovi modelli di business. Il settore delle telecomunicazioni è uno di questi ambiti, nello specifico, il campo della Avatar digitali, influencer virtuali o modelli sintetici È influenzato dalle possibilità aperte da questa tecnologia.

Sebbene gli influencer digitali abbiano preso il controllo delle reti di social media per quasi un decennio, l’intelligenza artificiale rende molto più semplice la creazione, lo sviluppo e il mantenimento di queste reti. Più flessibile, flessibile ed economico. Ecco perché le aziende specializzate in questo settore si stanno moltiplicando, alla luce della curiosità degli utenti e dell’interesse dei brand, come dimostra la popolarità conquistata dai modelli che propongono. ignorante.

“Siamo visionari con la missione di ridefinire il mondo degli influencer”.

Con sede a Barcellona, ​​è un’agenzia di modelle creata interamente da intelligence, un progetto nato dallo studio di comunicazione creativa Benana Studio. “Non siamo solo un’agenzia di modellistica AI; Siamo visionari con la missione di ridefinire il mondo degli influencer“; confermano sul loro sito web.”Il nostro obiettivo è trascendere il mondo tradizionale del modellismo e aprire la strada all’impatto, inaugurando una nuova era caratterizzata da autenticità, impatto e significato profondo.“.

Per raggiungere questo obiettivo, come spiegato da L un motivo.Perché, stanno scommettendo sull’intelligenza artificiale come un modo per ridurre i costi e aumentare le possibilità creative quando i marchi collaborano con i modelli. “Un influencer o un modello può addebitare, in media, 2.000 euro per le foto. E scattare belle foto può arrivare a 20.000“, commenta Robin Cruz, co-fondatore e direttore creativo di The Clueless.Con l’intelligenza artificiale puoi fare cose molto simili, con un budget molto più ridotto“.

Aitana e Maya

Attualmente, l’agenzia ha attualmente due modelli. Da un lato c’è aitana lopez, che definiscono “Una donna forte e determinata, indipendente nelle sue azioni e generosa nella disponibilità ad aiutare gli altri“, come creatore di contenuti, Scorpione, amante del cosplay, del fitness e dei videogiochi. Sul suo profilo Instagram è riuscito a raccogliere quasi 100.000 follower durante i quattro mesi in cui è stato attivo.

D’altra parte c’è Maya Lima, Che l’agenzia definisce “Una giovane donna argentina che si distingue per la sua timidezza e purezza, e per una personalità innocente e solitaria, che gode della sua indipendenza senza legami affettivi.È una Sagittario, bisessuale e appassionata di calcio, musica e trucco.

“I nostri modelli non sono solo costosi; Sono l’incarnazione dell’innovazione, della diversità e delle possibilità illimitate“Dicono sul loro sito web.”Quando assumi uno dei nostri modelli, introduci una personalità virtuale che affascinerà il tuo pubblico e migliorerà il tuo marchio.L’azienda conferma che ciò che la distingue dagli altri agenti del settore è proprio questo Ogni modello ha la sua personalità unicaChe associano a Venere. “Questi fiori formano un’ikebana, che simboleggia la nostra agenzia: una combinazione armoniosa di diversi personaggi virtuali“, spiegano.

Modelli per una nuova realtà

Nelle dichiarazioni di L un motivo.PerchéI funzionari dell’agenzia sottolineano che entrambi i modelli sono il risultato dello studio degli interessi, dei gusti e degli hobby degli utenti. “I nostri modelli sono in linea con i tempi in cui viviamodice Robin Cruz.Non è un caso che Aitana ami la cultura giapponese, abbia i capelli rosa o sia interessata al metaverso. È il risultato della comprensione di ciò che funziona oggi nella società e nell’ambiente online.“.

Dall’agenzia sottolineano che entrambi i modelli sono al servizio dei marchi. Diversi media, inoltre, hanno riferito che guadagnano fino a 4.000 euro al mese, cifra che l’agenzia ha spiegato all’agenzia sottolineando che questo è ciò che guadagna la modella fin dalla nascita. Non appare nei post sulle loro bacheche Instagram. Cooperazione con marchi, Ma da The Clueless confermano di lavorare in proprio, pubblicando principalmente storie di aziende legate al settore della ristorazione, della bellezza o della cosmetica.

Specificano nei loro profili che sono modelle create dall’intelligenza artificiale, cosa che non ha impedito loro di guadagnare follower, né di evitare le opinioni degli utenti. C’è chi sostiene e segue i propri profili come se fossero dei veri e propri modelli, e altri che criticano l’uso della tecnologia per perpetuare deliberatamente gli stereotipi.

Quando all’agenzia è stato chiesto di questo, ha indicato che il suo obiettivo era Modelli estesi con caratteristiche meno standard. “I due modelli che abbiamo lanciato rispettano standard estetici consolidati, perché li abbiamo realizzati in linea con ciò che il mercato consuma oggi.“, sottolinea il co-fondatore e direttore creativo di The Clueless. “Creeremo altri profili, non binari o trans, e modelli più inclusivi, e completeremo così la nostra ikebana“.

Ritengono che il mercato degli influencer e dei modelli digitali esista In piena crescita Questo sarà standardizzato nei prossimi anni. Una visione condivisa tra VIA, la divisione di Be A Lion specializzata in avatar creati e addestrati utilizzando l’intelligenza artificiale e in cui spiccano le opportunità per questi avatar. “Lavorare con modelli virtuali offre numerosi vantaggi, come controllo completo, disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riduzione dei costi a lungo termine e la flessibilità di adattarsi a stili e aspetti diversi senza dover assumere rappresentanti.“, conferma Luis Movilla, Direttore dei contenuti e dell’esperienza di marca di Be A Lion, in una dichiarazione a un motivo.Perché.

Sottolineano che questo apre una gamma di Il potenziale creativo dei brand Ma pone anche delle sfide, come l’incapacità dei modelli virtuali di partecipare a eventi fisici senza dover ricorrere a soluzioni tecnologiche che li disconnettano dalla realtà. “C’è anche il compito cruciale di trasmettere autenticità emotiva senza cadere nel rifiuto del pubblico.“, aggiunge Movilla.

In VIA ritengono che gli influencer digitali coesisteranno con influencer reali per soddisfare in ogni momento le esigenze specifiche di ciascun marchio. D’altra parte, è da ignoranti azzardare che i modelli sintetici saranno concorrenti Modelli reali E che forse col tempo i modelli umani non saranno più necessari per alcune procedure comunicative. “Dovranno reinventarsi in qualche modo per rimanere rilevanti– sottolinea Cruz.

Tuttavia, Be A Lion osserva che diventerà sempre più comune vedere come questi oggetti digitali inesistenti accompagnino spesso i marchi. “Questo ci porterà a un mondo pubblicitario ibrido in cui i modelli umani e virtuali dovranno coesistere“Dice Movilla.”Il tempo determinerà il ritmo di questa trasformazione, ma il cambiamento sembra essere sempre più vicino.“.