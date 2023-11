Le voci più rivoluzionarie della moda sostenibile si incontrano a Valencia alla conferenza internazionale “The Future of Fashion”

Si terrà il 13 e 14 novembre al CaixaForum València, come punto d’incontro tra i professionisti del settore e il grande pubblico che conoscono l’argomento.

L’intero programma è concepito con lo slogan “Dalle idee all’azione” e presenta agenti internazionali di moda sostenibile, come la modella e attivista per il clima degli anni 2000 Lily Cole, o il capo del design sostenibile di Dior Men, Natalia Culebras.

The Future of Fashion si terrà nuovamente in presenza il 13 e 14 novembre a Valencia, con l’obiettivo di essere una fonte di apprendimento e un luogo ideale per scoprire nuove tecnologie nel settore della moda, sempre in una prospettiva sostenibile.

“Dalle idee all’azione” è il motto che ha definito la selezione dei relatori e dei contenuti utili in questa seconda edizione, che prenderà il sopravvento dopo essere stata celebrata nel 2022 nella cornice di Valencia, World Design Capital. L’incontro durerà due giorni e vi parteciperanno nomi di spicco, come la famosa modella del primo decennio del XXI secolo, l’attrice e attivista ambientalista di origine britannica, Lily Cole, che fu fonte di ispirazione e di ispirazione grande amico della defunta Vivienne Westwood; Natalia Culebras, la donna spagnola responsabile della sostenibilità per la linea uomo di Dior, o Maria Fernanda Hernandez Franco, che guida il dipartimento sostenibilità del negozio multimarca di lusso Luisaviaroma. A loro si uniranno molte aziende e organizzazioni che attualmente ispirano e guidano il cambiamento in uno dei settori più inquinanti, ma anche il più impegnato a cambiare il pianeta.

Crediti: Lily Cole

La Fundació del Disseny de la Comunitat Valentinena – ente organizzatore dell’incontro – ha voluto concentrarsi sul ruolo del design come agente positivo di cambiamento. Dal 2023, il progetto è coordinato dalla giornalista ed esperta di comunicazione della moda Patricia Moreno, originaria di Valencia con più di dieci anni di esperienza in riviste di moda e progetti di formazione internazionali. Questa edizione, il giornalista Vicente Gallart sarà il maestro della cerimonia.

I biglietti sono ora disponibili sul sito web. Sito web della conferenza , in formato giorno o doppio giorno. In tutti i casi il prezzo comprende la possibilità di partecipare a convegni, il cibo come spazio di comunicazione tra i partecipanti e un omaggio editoriale.

Crediti: Fondazione di Design per la Comunità Valenciana

Presentazioni, spettacoli dal vivo e tavole rotonde

Lunedì 13 novembre

Ore 11.00 – 12.00 / Conferenza di apertura – Natalia Culebras, Responsabile del design sostenibile presso Dior Men. La sostenibilità come asset per l’innovazione nella moda.

12.15 – 13.45 / Tavola rotonda – Imprese e diritti umani, rivoluzione della moda, Janology e IVEFA. Attivismo e impresa: un binomio possibile? È moderato dal giornalista di moda Vicente Gallart e comprende:

Maria Brandi, Imprese e diritti umani

Mimi Martinez, Rivoluzione della moda

Carmen Sella, genetica

Yuri Nasher, IVFA (Istituto Valenciano per lo Studio delle Imprese Familiari)

14:00 – 15:00 / (Pranzo)

15:15 – 16:45 / Workshop e demo dal vivo – Regina Polanco, CEO di Pyratex. Azienda di fornitura di materiali a prestazioni naturali. Creare i tessuti di domani. (Include demo dal vivo).

Martedì 14 novembre

Ore 11.00 – 12.00 / Conferenza – María Fernanda Hernández Franco, Responsabile Sostenibilità di Luisaviaroma. “Verso il lusso consapevole” / Verso il lusso consapevole.

12:15 – 13:30 / Workshop e dimostrazione dal vivo – Monica Rodriguez, CEO e fondatrice di Recovo. Un’azienda che fornisce soluzioni circolari al settore della moda utilizzando i rifiuti come risorsa. Connettere aziende e tessili sostenibili. (Include demo dal vivo).

13:45 – 14:45 / (Pranzo)

15:00 – 16:00 / Conferenza di chiusura – Lily Cole, imprenditrice, attivista, modella e attrice. “Cosa ho imparato come creatore di cambiamento della moda” / Cosa ho imparato come creatore di cambiamento della moda. Conversazione con la consulente di moda Enrica Ponzellini.

Varie presentazioni, dimostrazioni e tavole rotonde saranno abbinate a benefici momenti di relax e comunicazione, ai quali potranno partecipare tutti i partecipanti.