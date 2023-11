Juanes annuncia le date del 2024 per il tour nordamericano del suo album “Vida Cotidiana”

L’artista colombiano Juanes inizia il suo lungo tour nordamericano di Vida Quotidiana, il nome del suo undicesimo album, il 13 febbraio 2024 a Portland (Oregon), con un totale di 27 spettacoli, incluso un concerto finale a Miami il 30 marzo, secondo rapporti. Questo lunedì Olmaria.

Nel suo affollato tour mondiale di quasi due mesi, Vida Cotidiana, attraverso gli Stati Uniti e il Canada, la star colombiana invita i suoi follower in un “viaggio coinvolgente attraverso i suoi più grandi successi” e suonerà brani tratti dal suo ultimo album, che è stato acclamato come “il miglior album di sempre.” “La sua carriera” della rivista Rolling Stone.

Juanes, vincitore di 27 Grammy Awards e di un Latin Grammy Award, calcherà palchi di città come Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Chicago, Montreal, Toronto, Houston, Dallas e Boston.

Uno dei momenti salienti del tour è la sua esibizione il 14 marzo al Radio City Music Hall di New York, città dove lo scorso luglio più di 17.000 fan colombiani si sono riuniti al Central Park Summerstage per vederlo. La dichiarazione di Live Nation afferma che questa è stata “la prima volta in 30 anni che SummerStage ha dovuto interrompere un concerto per ragioni diverse dal tempo”.

“Mi sento così “Everyday Life” è diventato il mio tour più forte e artisticamente più divertente. Iniziare questo ciclo creativo con tutti i principali membri della mia band coinvolti nel processo di registrazione ha portato ulteriori livelli di coesione musicale e puro entusiasmo nel suonare dal vivo.

L’artista colombiano ha detto che lui e la band che lo accompagnavano sentivano “il desiderio di invadere i teatri nordamericani all’inizio del prossimo anno… e sappiamo come farlo!”

Album Vita di ogni giorno Combina il ritorno di Joannis alle sue radici rock con la sua abilità di compositore, che ha applicato in tempi di pandemia come una visione introspettiva e più matura della vita, dell’amore, della famiglia e delle preoccupazioni sociali.

Shepherd ha aggiunto che questa è la prima volta che la band dal vivo di Joannes è completamente immersa nella registrazione dell’album, aggiungendo un ulteriore livello di complicità musicale alla performance dal vivo.