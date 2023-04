Ana Martin sarà il nuovo membro dei Sempere Renas, secondo Alex Cavey

L’attrice 75enne è in trattative con un produttore di contenuti per partecipare al reality show di successo (Foto: Instagram)

Nel 2022 la passerella Netflix Ha molto successo esponendo i suoi contenuti al pubblico messicano perché con reality show Sempre regine È riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico diventando protagonista del progetto Lorena Herrera, Laura Zapata, Lucia Mendes E Silvia Pasquel Ad ogni successo nella copia.

Il programma ha suscitato scalpore e attraverso di esso il pubblico ha potuto conoscere altri aspetti della vita quotidiana di famose artiste, ma ha anche suscitato un gusto agrodolce per le celebrità, poiché una di loro si è scontrata violentemente con le sue compagne.

È stato Lucia Mendes che purtroppo non è riuscita a formare una buona alchimia con le sue co-protagoniste e ha mostrato atteggiamenti etichettati come “diva”, su cui si sono fatte molte speculazioni sulla seconda stagione dello show, l’attrice di Lo strano ritorno di Diana Salazar Non ci penserà il produttore di contenuti.

Nelle ultime settimane si è ipotizzato l’ingresso di Enrique Guzmán in “Siempre Reinas” e Laura Zapata ha considerato il rocker un buon elemento per il reality show (Foto: Instagram)

Sebbene al momento non ci siano informazioni ufficiali e non è chiaro cosa accadrà con il prossimo lotto di Sempre regineè stato recentemente rivelato Netflix Sarà in trattative con l’attrice Anna Martino In modo che sia incorporato nel formato di successo in una nuova serie di episodi.

Secondo le informazioni che hai pubblicato Alex è abbastanzala produzione internazionale vuole che l’attrice veterana sostituisca Lucia Mendes, che durante le riprese della prima stagione era in disaccordo con i suoi colleghi, a causa di presunti atteggiamenti “arroganti”, alcuni dei quali si possono vedere negli episodi Sempre regine.

“Ho scoperto che l’azienda produttrice Sempre regine stanno negoziando con Anna Martino Da incorporare nella seconda stagione di said la realtà“, ha scritto il giornalista nella sua rubrica” ​​Non adulare.

Anna Martin ha una carriera che dura da più di 50 anni ed è considerata un punto di riferimento nell’ambiente artistico per le sue idee liberatrici per le donne (Foto: Twitter/AnaMartinActriz)

autista Alba Non ha fornito ulteriori dettagli su quale fosse il punto di negoziazione o quanto fosse vicina Martine all’accettazione, perché nel caso dicesse di sì, anche l’attrice è Il peccato di Oyuki Condividerà lo schermo con Herrera, Pasquel e Zapata, il che significa questo I tre torneranno al programma Hanno anche registrato un singolo con esso.

“Se accettata, l’attrice veterana sarà la compagna della figlia maggiore della signora Sylvia Pinal, sorellastra di Thalia, e la Lady Gaga messicana di uno studente delle superiori amputato”, ha scritto Kaffey, mostrando il suo sarcastico senso dell’umorismo.

Finora Anna Martin non ha smentito né confermato la sua possibile partecipazione Sempre regineil che sarebbe possibilissimo visto che recentemente la vissuta isteria ha vissuto una “nuova aria” nella sua carriera, grazie ai social network che hanno condiviso le sue opinioni che per molti erano progressiste.

Le quattro attrici che sono state chiamate nel reality show hanno una carriera che dura da più di tre decenni nello show nazionale (Immagine: Netflix)

Questa informazione arriva pochi mesi dopo che Laura Zapata ha annunciato che né lei né i suoi due amici con cui ha una relazione amichevole saranno nella seconda parte del film. la realtà.

“C’è stata una seconda stagione a febbraio, ma sicuramente Silvia, Lorena ed io decidiamo che tutti hanno molto da fare, Grazie a Dio e fortunatamente abbiamo deciso di declinare l’invito. Netflix Mi sono piaciuti molto i quattro membri, quanto sono pigri.

Con oltre cinquant’anni di esperienza sul palcoscenico, Ana Martin è considerata una delle attrici più mature del settore ed è anche nota come una donna che ha infranto i paradigmi ed è diventata un simbolo del potere di altre donne per il libertario. pensieri.

Ana Martinof è stata la prima messicana ad essere considerata per Miss Mondo (Foto: Instagram/anamartinof)

L’attrice 75enne è stata la prima messicana a partecipare al concorso Miss Mondo, dove all’epoca è stata squalificata perché minorenne e dagli anni ’70 è attiva in progetti cinematografici, teatrali e televisivi.