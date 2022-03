La rigenerazione elettrica raggiunge la fascia di lusso Audi. Dopo lo studio del concept dell’A6 Sportback, l’azienda ha fatto progressi nello sviluppo Audi A6 Avant L’e-tron elettrico del futuro, dove gli ingegneri non solo hanno liberato la loro immaginazione. “con il Audi A6 Avant e-tron concept, forniamo un’anteprima molto specifica dei futuri modelli di serie della nostra nuova piattaforma tecnologica Equipaggiamento per la protezione personaleHanno detto nella presentazione durante la conferenza stampa annuale del 2022.

Audi presenta una nuova auto elettrica

Non solo le dimensioni della scocca di quasi cinque metri di lunghezza vogliono enfatizzare la pretesa alla categoria del lusso. Secondo il produttore, entrambi motori elettrici per il nuovo design Audi A6 Avant L’e-tron eroga una coppia di 800 Nm e una potenza totale di 350 kW. Ciò corrisponde a 476 CV. A seconda del tipo di guida e del modello selezionato, il produttore tedesco promette un’autonomia fino a 700 km (secondo lo standard WLTP) per l’Avant e-tron. Dovrebbe il nemico Da zero a cento si ottiene in meno di quattro secondi nel migliore dei casi. (Esplorare la Fattori che scaricano la batteria della tua auto elettrica).

La futura Audi A6 Avant. cortesia

Tuttavia, Audi Celebra il cuore della tecnologia di pagamento A6 Avant e-tron – e tutti i futuri modelli Equipaggiamento per la protezione personale– Non il motore, ma la tecnologia di ricarica. “Grazie al sistema da 800 volt e alla potenza di ricarica di 270 kW, la potenza può essere trasferita per circa 300 chilometri in soli dieci minuti alla stazione di ricarica rapida”, promette il produttore.

Audi Avant e-tron come proiettore

Chi vuole abbreviare i tempi di attesa con l’aiuto dell’auto dovrebbe stare direttamente davanti al muro. I fari digitali a LED possono, almeno nell’immaginazione degli sviluppatori, proiettare videogiochi di grande formato su una parete. Le luci a LED sulla carrozzeria dovrebbero anche mostrare un saluto nella rispettiva lingua nazionale sul pavimento quando le porte vengono aperte.

Sistema standard Equipaggiamento per la protezione personale (Premium Platform Electric) è sviluppato sotto la guida di Audi con Porsche AG. Il produttore tedesco afferma di voler attirare anche i clienti che non sono interessati agli e-suv, ma Per chi preferisce i modelli di auto tradizionali. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciata la nuova versione A6 Avant e-tron. ‘Le prime auto di produzione di Audi dipende da Equipaggiamento per la protezione personale “Sarà presentato consecutivamente dal 2023”, ha detto nella presentazione.

L’articolo è stato originariamente pubblicato su GQ Germania.