Prodotto Diablo II: Resurrezione Era accompagnato da una serie di problemi, dovuti principalmente alla saturazione dei server online e ad alcuni bug che non erano presenti nel titolo originale. La società è stata rapida nel rilasciare patch per risolvere la maggior parte di questi problemi, tuttavia, alcuni di questi bug esistono ancora e, soprattutto, i fan più fedeli si chiedevano Quando arriverà la prima stagione di qualificazione del titolo?.

Per questo, nelle notizie che vi portiamo oggi Blizzard risponde quando valuta e rianima i seguenti bug in Diablo II, anche se già prevediamo che l’azienda non abbia voluto specificare molto.

attraverso Forum ufficiali Blizzard ha commentato:

“Ad agosto, vi avevamo detto che la qualificazione di Diablo II: Resurrected sarebbe stata disponibile dopo il lancio del titolo. Abbiamo preso questa decisione perché volevamo dare ai giocatori una giusta possibilità di partecipare a questa prima stagione di qualificazione su un piano di parità, soprattutto considerando il potenziale per problemi di stabilità al lancio.” ..« Non abbiamo date specifiche in cui possiamo partecipare, ma è la priorità della nostra squadra al momento “… Inizieremo la prima stagione di qualificazione con alcune urgenze correzioni di bug, per garantire che l’esperienza competitiva sia la migliore all’inizio di questo entusiasmante evento.

Speriamo che i playoff raggiungano il titolo il più rapidamente e nel miglior modo possibile. Puoi leggere i file Diablo II: recensione riproposta qui.

