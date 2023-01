Brendan Fraser in The Whale: ‘Lasciamo cadere i pregiudizi contro le persone grasse’

formulazione

il film Balena È uno dei più grandi contendenti della stagione dei premi cinematografici di quest’anno. È stato anche notato per aver rilanciato la carriera del suo attore protagonista, Brendan Fraser.

Ma oltre ai ringraziamenti per aver applaudito il suo manager, Darren AronofskyLo stesso Fraser ha dovuto difenderlo di fronte alle crescenti critiche indicare quello Maschere grassofobiche.

Caratteristiche della storia Charlieun professore gay obeso, cerca di ristabilire la sua relazione con sua figlia, oltre ad affrontare problemi di salute potenzialmente letali e lo stigma sociale associato alla sua condizione.

È un adattamento di una storia scritta da lui Samuel D HunterÈ anche uno sceneggiatore Balena (intitolato “La ballena” in alcuni paesi di lingua spagnola).

In un’intervista alla BBC, Fraser e Aronofsky hanno confermato che il loro lavoro sta cercando Apri le menti degli spettatori Sui problemi che le persone a volte affrontano in queste circostanze.

“Se riuscissimo a eliminare il pregiudizio nei confronti di coloro che sono obesi, sarebbe un passo nella giusta direzione”, afferma Fraser.

“Spesso perdiamo di vista il fatto che sono esseri umani con pensieri, sentimenti, cuori e famiglie. Ed è una storia a porte chiuse”.

Il film ha ricevuto una standing ovation quando è stato presentato al Festival del cinema di Venezia, dove Aronofsky è stato premiato.

Fraser ha anche vinto i Critics Choice Awards come miglior attore ed entrambi sono in lizza per le nomination agli Oscar.

C’è una “fobia dell’obesità” nel film?

Tuttavia, insieme alle nomination e ai premi, ci sono state anche critiche Balena.

esistere Segni a partire dal rafforza stereotipi a partire dal Obesi e Chi cade nella presunta “fobia dell’obesità”..

La critica principale è che la caratterizzazione di Charlie, il cosiddetto l’abito (“tuta grassa”), un indumento intimo simile a un abito indossato per dare a un attore l’aspetto paffuto di un personaggio grasso o obeso.

Aronofsky ha spiegato Yahoo intrattenimento Che l’uso di questa risorsa era Progettato per rendere il profilo obeso l’esterno VEROE non è come uno “scherzo”.

“Una delle mie prime chiamate dopo aver scelto Brendan è stata per il mio truccatore, Adrien Morot. Ho chiesto, ‘Possiamo fare qualcosa di realistico?'” “Perché se suonerà come uno scherzo, non dovremmo farlo”, ha spiegato, osservando che le critiche nei suoi confronti sulla sua obesità “non hanno senso”.

Fraser ha dovuto ingrassare per giocare uomo 270 kg. Ma il trucco di produzione e le protesi del corpo giocano nella rappresentazione di Charlie.

Perché non assumere un l’attore Con l’obesità reale?chiedono alcuni critici.

Il regista dice che non è d’accordo con questo. In un’intervista alla rivista varietàha osservato che il casting di un attore in sovrappeso “dal punto di vista della salute è molto costoso”.

“È un ruolo impossibile essere ricoperto da una persona reale che si occupa di questi problemi”, ha affermato.

Ma questo ha suscitato più critiche di quanto lo dicano gli specialisti dell’obesità Realizzare un film che non metta in pericolo la vita delle persone in sovrappeso.

Fraser ha anche difeso il suo lavoro: “Ho imparato rapidamente che ci vuole una persona incredibilmente forte dentro quel corpo per essere quella persona. Mi è sembrato appropriato, poetico e pratico allo stesso tempo”, ha detto alla rivista. Fiera della vanità.

Un altro aspetto che è stato criticato è il tipo di risorse cinematografiche utilizzate dal regista.

Ad esempio, quando Charlie mangia, i tuoi voti aspetto masticare molto evidente.

Questo e Approcci drammatici ai suoi movimenti lenticome rafforzamento degli stereotipi sulle persone in sovrappeso.

Scritto da Roxanne Gay, Balena Finisce per mostrarsi come “un film disumano su un essere molto umano”, ha scritto in una recensione sul giornale New York Times.

Al contrario, Fraser sostiene che la sua interpretazione è stata eseguita con rispetto: “Questa è la storia di un uomo. Non rappresenta tutti quelli che vivono con un corpo come quello di CharlieSi è difeso.

Ha assicurato al giornale che “questo film mostra che noi, come tutti gli altri, siamo tutti esseri umani e che siamo tutti buoni e cattivi, imperfetti e ottimisti, felici e tristi, e che ci sono colori diversi dentro di noi”. Times di Los Angeles.

