Will Smith potrebbe interpretare nuovamente il Genio in Aladdin 2

Disney Prodotto nel remake live-action del 2019 Aladinocreativo film dal 1992. Pete of Mouse ha trascorso diversi anni ad adattare molti dei suoi sequel della vita reale Classici dell’animazioneE questa non ha fatto eccezione. Will Smith A lui si deve la vita del famoso genio.

In effetti, Aladdin è stato uno degli adattamenti live-action di maggior successo della Disney del classico animato. il filmDiretto da Guy Richiehanno incassato 1.050,6 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Il piano è per una versione Disney Aladino 2 Nel 2025, con gran parte della squadra tornata al proprio posto, con Guy Ritchie al timone, Noemi Scott Come Jasmine W Mina Massud Come Aladino.

Naturalmente, questo potrebbe includere anche Will Smith, che, come abbiamo detto, ha interpretato il Genio nel film del 2019, sebbene reciti in l’attore 54 anni non sono brillanti come quattro anni fa.

Smith tornerà nei panni del genio in Aladdin 2?

Secondo un articolo di il SoleWill Smith tornerà anche nei panni del Genio nel sequel Disney di Aladdin ambientato nel 2025.

L’attore sta cercando di rimettere in carreggiata la sua carriera dopo aver recitato nel famoso incidente con Chris Rock agli Academy Awards 2022, dove ha schiaffeggiato il comico sul palco del Dolby Theatre,

sebbene il Disney Avendo la reputazione di essere duro di fronte a certi comportamenti, l’attore può essere libero, se questa informazione è corretta. Al momento, né i rappresentanti Disney né Will Smith hanno confermato o smentito un ritorno l’attore per il suo ruolo nel 2019.

Molte figure del settore hanno mostrato il loro sostegno a Will Smith, come Michael Bay o il produttore Jerry Bruckheimer, con cui ha lavorato alla saga di Bad Boys. Eppure un’altra parte dell’industria continua a condannare le sue azioni e, in un certo senso, volta le spalle all’idea di lavorare con lui.

Il tempo e le conferme pertinenti diranno se Will Smith indosserà davvero di nuovo il blu nel sequel di Aladdin previsto per il 2025. Pensi che lo convinceremo a riprendere il ruolo del genio?