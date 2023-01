Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse presenta il suo primo teaser

Buone notizie per i miei fan “I sette peccati capitali” (“Nanatsu no Taizai”), tramite l’account Twitter ufficiale del franchise hanno annunciator il primo teaser ufficiale di Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, Il sequel, anch’esso annunciato per essere rilasciato nel 2023.

Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse è un sequel manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, che Ambientato 16 anni dopo gli eventi della storia originale. Questo lavoro è iniziato a essere pubblicato nel gennaio 2021, su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha.

La storia ruota attorno a Percival, uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Chi sarà interpretato da Shu Komura nella serie.

L’opera originale di i sette peccati capitali (“Nanatsu no Taizai”), pubblicato tra il 2012 e il 2020 sulla rivista Weekly Shonen di Kodansha. Il lavoro era un adattamento anime, iniziato nel 2014, e consisteva in quattro stagioni, l’ultima delle quali è stata rilasciata nel gennaio 2021.

L’opera contiene anche diversi film, l’ultimo dei quali è intitolato in due parti I sette peccati capitali: il rancore di Edimburgo (Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh), incentrato sul figlio di Meliodas, Tristan. Questa storia sarà divisa in due film, il primo dei quali è già uscito Netflix.