Britney Spears: Il padre della cantante dopo la sospensione del tutore legale della cantante: un ‘errore fatale’ nndc | Messico

Dopo che Jamie Spears, il padre della famosa cantante Britney Spears, ha perso la custodia di sua figlia ed è stato licenziato da John Zabel, un contabile vicino all’interprete, ha chiesto di qualificarsi, tramite il suo avvocato, come “errore” della decisione di questo giudice. Sovrintende alla tutela della ragazza.

Secondo il padre di Britney, la decisione dà a uno sconosciuto tutta la gestione della proprietà del cantante e fornisce anche le stesse tutele legali di cui la madre di due figli ha lottato così duramente per liberarsi.

Ha reso queste dichiarazioni attraverso una dichiarazione resa dal suo legale alla stampa in cui ha confermato che “Ama sua figlia Britney incondizionatamenteE che il suo obiettivo è sempre stato quello di garantire il loro benessere. Ha aggiunto che ha preferito non rispondere alle accuse contro di lui per amore della sua famiglia.

“Chiunque abbia cercato di aiutare un membro della famiglia con problemi di salute mentale può apprezzare l’enorme quantità di ansia e lavoro quotidiano che ciò richiede… Questi fatti rendono l’esito dell’udienza di ieri ancora più frustrante e francamente straziante. BritneyLa dichiarazione recita.

Jimmy Spears Ha indicato che continuerà a lavorare in buona fede per risolvere questa controversia con sua figlia in modo positivo. Tre settimane prima del compleanno di Britney, il tribunale ha fissato una nuova udienza per il 12 novembre, in cui verrà finalmente risolta se la tutela della giovane madre verrà interrotta.

Video consigliato

Questa è la guerra: i tempi in cui lo spettacolo ha incidenti vivaci

Per quanto riguarda l’incidente di This War con Elias Montalvo, non è la prima volta che viene identificato un pericolo nei giochi. Sonafel ha confermato che sta già indagando sulle cause dell’incidente.