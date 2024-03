Chi vincerà la guerra all’intelligenza artificiale generativa?

IL La guerra all’intelligenza artificiale o all’intelligenza artificiale generativa Ha attirato l’attenzione degli investitori. Mentre Nvidia guida il settore, Micro D avanzato Continuare a compiere passi decisi. nonostante Entrambe le società sono responsabili dell’attuale rally e può esserci un solo vincitore secondo Rob Lenihan di Yahoo Finanza.

studio Deloitte Pubblicato a novembre ha detto questo Il mercato dei chip specializzati ottimizzati per l’intelligenza artificiale generativa supererà i 50 miliardi di dollari entro il 2024.

“Quasi dal nulla nel 2022Questo importo dovrebbe rappresentare Due terzi di tutte le vendite di chip AI nell’anno”Lo ha detto la società.

Anche Deloitte se lo aspettava Le vendite totali di chip di intelligenza artificiale quest’anno rappresenteranno l’11% del mercato globale previsto dei chip, che vale 576 miliardi di dollari..

“IL Le previsioni recenti per il mercato dei chip AI per il 2027 vanno da 400 miliardi di dollari E quello Un valore più conservativo di 110 miliardi di dollari– ha aggiunto Deloitte.

Deloitte ha osservato: Principali aziende produttrici di chipcosì come altri, hanno costruito o stanno costruendo chip Specificamente ottimizzato per l'intelligenza artificiale generativaDa I chip AI più vecchi sono troppo lenti o troppo inefficienti Per farlo bene ti manca la giusta determinazione e memoria.

IL Chip per uso generaleCome le unità di elaborazione centrale Possono anche essere utilizzati per alcune attività di intelligenza artificiale più semplici, Ma il Le CPU stanno diventando meno utili con l’avanzare dell’intelligenza artificiale.

Gli investitori stanno osservando gli sviluppi dei chip

Wall Street ha recepito il messaggio forte e chiaro.

A Standard & Poor's 500già sulla buona strada per uno dei migliori guadagni del primo trimestre degli ultimi decenni, è partito Di più nel tuo acquario per il prossimo annoCome si aspettano gli analisti La ripresa degli investimenti guidata dall’intelligenza artificiale continua a produrre guadagni.

Micro dispositivi avanzati e Nvidia Sono attori chiave in questa ripresa.

Nvidiaattualmente Fornitore leader di patatine Appositamente progettato per applicazioni formative e operative intelligenza artificialelui vide Le sue azioni sono aumentate di recente.

Lui 22 febbraioL'azienda ha assistito a Le azioni sono aumentate, aggiungendo più di 277 miliardi di dollari al valore di mercato del produttore di chip AI (il più grande guadagno di mercato nella storia degli Stati Uniti) e questo ha aiutato Ha portato l’indice S&P 500 al massimo storico di 5.087 punti.

Nvidia ha riportato un utile rettificato del quarto trimestre pari a 5,16 dollari per azioneCioè, invece, quasi sei volte quello dello stesso periodo dell'anno precedente I ricavi sono triplicati arrivando a 21,1 miliardi di dollari. L'azienda aveva una Capitalizzazione di mercato di 2.134 trilioni di dollari all’ultimo controllo.

Intanto, AMD La notizia è stata datata 30 gennaio Utili del quarto trimestre $ 0,77 per azione, con un aumento dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e in linea con le aspettative di Wall Street.

IL I ricavi sono aumentati del 10% a 6,17 miliardi di dollariSuperiore alle aspettative degli analisti pari a 6,12 miliardi di dollari.

AMD sfida Nvidia: gli analisti rispondono

Durante la conferenza sugli utili della società, CEO, Lisa Su“Siamo chiusi”, ha ricordato agli analisti Molteplici vittorie con grandi aziende finanziarie, energetiche, automobilistiche, di vendita al dettaglio, tecnologiche e farmaceuticheche ci posiziona bene per una crescita continua, sulla base dell’espansione della produzione pianificata per il 2024.

È quello che ci si aspetta La nuova MI300X di AMD, una GPU progettata per supportare tecniche di intelligenza artificiale generativa, genererà circa 2 miliardi di dollari di vendite nel prossimo anno Anche l'azienda ne trae vantaggio Nuova versione rispetto alla funzionalità NVIDIA Per soddisfare l’aumento della domanda globale.

Lo credono gli analisti del settore L'MI300X potrebbe sfidare il chip GPU H100 dominante di Nvidia Nel mercato dell'intelligenza artificiale per modelli linguistici di grandi dimensioni.

Lui Purdy Hu, analista di ricerca di HuataiIl mese scorso ha dichiarato di ritenere che “l'MI300 di AMD sia uno dei prodotti più efficienti pronti a sfidare Nvidia”.

E il 4 marzo L'analista di Barclays Tom O'MalleySollevato Il target di prezzo dell'azienda per AMD è di $ 235 da $ 200, Mentre A. ha menzionato Classificazione del sovrappeso DE azioni.

“IL Le spedizioni di MPU (spedizioni di unità microprocessore) ai clienti sono state più forti del previsto a dicembrema causano Grande riavvio a marzo.“”, ha scritto l’analista in un rapporto sull’industria dei semiconduttori.

Nel corso dell’intero anno, la società si aspetta che A Crescita media a una cifra delle MPU client e diminuzione media a una cifra dei servere AMD continua a guadagnare quote in entrambi i mercati.

“Continuiamo a vedere AMD guadagnare quote di mercato dei server nel primo trimestre del 2024 e mantenersi stabile per il resto dell'anno, passando dal 25% nel quarto trimestre del 2023 al 27% nel 2024”, ha scritto O'Malley.

Micro D avanzato Ha chiuso la sessione di lunedì in rialzo a 204,61 dollari. Le medie mobili a 70 e 200 periodi rimangono al di sotto del prezzo, l'RSI è al di sopra del livello di ipercomprato e le linee del MACD sono al di sopra dello zero.

La resistenza a medio e lungo termine si trova a 211 dollari. Nel frattempo, gli indicatori Ei sono per lo più rialzisti.

Nvidia Ha anche chiuso in rialzo a $ 857,65. Le medie mobili a 70 e 200 periodi rimangono al di sotto del prezzo, l'RSI è al di sopra del livello di ipercomprato e le linee del MACD sono al di sopra dello zero.

La resistenza a medio e lungo termine si trova a 876,95$. Nel frattempo, gli indicatori Ei sono per lo più rialzisti.

