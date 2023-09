Colombia e Stati Uniti esaminano i progressi in materia di immigrazione

Ha spiegato a questo proposito che il Ministro degli Esteri Alvaro Leva Duran, con un gruppo di alti funzionari, ha avuto un incontro con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Elizabeth Sherwood Randall; il capo del Comando Sud degli Stati Uniti, generale Laura Richardson; e il Sottosegretario di Stato per l’Amministrazione e le Risorse Richard Verma.

Le due parti hanno discusso delle sfide che i due paesi devono affrontare su vari fronti, in particolare quelli derivanti dalla migrazione irregolare.

Secondo il Ministero degli Affari Esteri, hanno promesso di continuare l’azione comune, in casi come il gruppo tripartito (che condividono con Panama), in campo regionale e multilaterale e, soprattutto, a livello bilaterale.

Si è discusso anche della necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale per affrontare il problema dell’immigrazione clandestina, spesso promossa dalle organizzazioni criminali.

Hanno evidenziato i progressi nel campo bilaterale, in alcune delle misure adottate come la creazione di Centri di Mobilità Sicura in Colombia, attraverso i quali i paesi migliorano la capacità di fornire canali di immigrazione legale verso gli Stati Uniti.

Oggi i funzionari statunitensi si trovano nella regione di Darien (Nicocli), dove, insieme ai rappresentanti del governo colombiano, effettueranno ispezioni sul campo della situazione al confine colombiano-panamense.

Un aumento del numero di migranti che tentano di attraversare la foresta del Darien ha portato a una situazione di emergenza a Uraba, Antioquia. Come avvertito dal governatore di Antioquia, Anibal Gaviria, nelle ultime settimane il numero di famiglie abbandonate nei comuni di Mutata, Apartado, Turbo e Nicocli, che vivono per strada a causa della loro vulnerabilità, è raddoppiato.

Ha spiegato attraverso il suo profilo sul social network X che ci sono almeno 5.000 persone bloccate sulla strada per Darien e in attesa di risorse dalle loro famiglie o di accesso agli aiuti umanitari forniti da varie organizzazioni durante il transito. Regioni.

ro/otf