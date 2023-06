Cosa ci insegna la crisi del Titanic in fondo al mare sulle future missioni sulla Luna e su Marte

Irene Fernández Novo Madrid 23/06/2023 01:00

Un astronauta che galleggia in una capsula spaziale.GT



“Sebbene i due ambienti siano molto ostili, il fondale è più ostile dello spazio”: la pressione è troppo alta, il buio è totale



In entrambi i media, “Hai bisogno di sistemi ridondanti e protocolli aziendali, perché con un solo fallimento muori. Rischi la vita”.



“I test effettuati nel mondo sottomarino saranno utilizzati per la conquista dello spazio, e sono importanti anche per la conquista del mondo sottomarino stesso”.

Cosa pensi che sia questo? Più facile, esplora la luna o Esplorare le profondità dell’oceano? È più rischiosa una missione su Marte o sul fondo marino più profondo? Forse pensano che andare nello spazio sia più complicato e pericoloso. Ma la realtà è l’opposto. “L’esplorazione subacquea è molto più complicata che andare nello spazio. Ma questo è un argomento completamente sconosciuto al grande pubblico.

parlare Antonio Crocilaghi, Direttore della Scuola Tecnica Superiore del Genio Navale UPM. Parlando con NIUS, ha spiegato che c’è di più nel fondo del mare e nello spazio di quanto sembri. E Crisi come questa del sottomarino TitanE Non importa quale tragedia presumano, Sono la risorsa di apprendimento per le missioni future. “Tecnologicamente, tutto ciò che sta accadendo è molto interessante, Sia per l’esplorazione spaziale che subacquea.

Questo esperto spiega che per ora, Anche tutte le grandi potenze sono sospese di questa spedizione fallita, “perché molte delle scoperte e I test effettuati nel mondo sottomarino serviranno in seguito per la conquista dello spazio, e sono importanti anche per la conquista del mondo sottomarino stesso”.

Crucelaegui insiste fermamente su un’idea: “Sebbene i due ambienti siano molto ostili, il fondale marino è ancora più ostile dello spazio. Ma molto di più.” Perché?Perché ce ne sono due Fattori molto diversi nel mare e nello spazio: pressione e mancanza di luce. Altri problemi che possono sorgere, tuttavia, sono Molto simile in entrambi i mondi: mancanza di ossigeno, freddo, mancanza di comunicazione…

Oscurità e pressione: peggio sul fondo del mare che nello spazio

“Nel mare profondo sei al buio, completamente cieco, nello spazio non sei”Crucelaegui spiega. E “Psicologicamente questo è molto importanteNon è facile mantenere la calma, se ci sono problemi, nel buio più completo, e mantenere la calma Indispensabili, ad esempio, per poter dosare ossigeno all’interno di un sottomarino: La respirazione calma consuma meno della respirazione irrequieta.

Ma c’è una questione cruciale, vale a dire La differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del sottomarino o del veicolo spaziale, se applicabile. E non hanno niente a che fare con l’uno o l’altro, secondo l’esperto marittimo. “problema La pressione è molto peggiore nelle profondità marine che nello spazio”.

IL La pressione nell’atmosfera non è la stessa ovunque. Dipende principalmente dall’altitudine a cui ci troviamo. È più alto quanto più vicino al livello del mare. Perché dipende dal peso dell’aria rimanente sopra. Per questo, come le cabine degli aerei, Anche i sottomarini o i veicoli spaziali sono pressurizzati. Perché più alto è il livello del mare, minore è la concentrazione di ossigeno. Sono premuti per mantenere una pressione simile. “Dentro, hai una pressione atmosferica simile a quella che hai qui.Sulla superficie della terra La pressione dell’aria al livello del mare è di 1 atmosfera.

Per alcuni 10.000 m di altitudine, che è quella a cui volano di solito gli aerei, “quasi nessuna pressione”Crucelaegui spiega. E all’interno dell’aereo, la pressione varia da 0,81 a 0,75 atmosfere. Cioè, l’interno è leggermente inferiore a 1, ma è esattamente lo stesso.

Se saliamo nello spazio, “la tua pressione atmosferica sarà zero o prossima allo zero. Fuori dal razzo non hai pressione e dentro hai 1 atmosfera perché la nave è pressurizzata. Ma la differenza è al massimo di 1 atmosfera.” Questo è ciò di cui stiamo parlando Piccola differenza. “Puoi scorrere tra 0 e 1.”

Ma Nel sottomarino le cose cambiano. E molto. I livelli di pressione sono enormi mentre scendi. Secondo il NOAA, per ogni 10 metri di profondità sotto la superficie dell’oceano, la pressione aumenta di 1 atmosfera. La destinazione del sottomarino scomparso erano i resti del Titanic, a una profondità di 3.800 metri. “All’interno del sottomarino saranno a 1 atmosfera e fuori a 400. La differenza tra dentro e fuori è brutale. Qualunque cosa accada ti schiaccia.” dice Crucelaegui.

Rischi simili di ipossia o ipotermia

Finora abbiamo parlato delle condizioni che rendono l’esplorazione delle profondità marine diversa e più complessa rispetto all’esplorazione spaziale. Ma Ci sono anche molte somiglianze tra i due. Problemi come l’ipossia (mancanza di ossigeno) o l’ipotermia possono essere simili. Ad ogni modo, “è interessante vedere come reagisce il corpo umano e come si comporta in situazioni estreme”.

In questo caso, osserva, “è possibile che l’equipaggio del sottomarino muoia prima per ipotermia che per ipossia”. Perché? Perché “In fondo al mare puoi stare tranquillamente a 2 gradi sotto zero. La temperatura nelle profondità dell’oceano varia da 0 a 3 gradi.

Per questo motivo e nonostante lo strato isolante che il sottomarino stesso rappresenta, Se c’è un problema e si perde il controllo del dispositivo, “la temperatura prima o poi scende, con il passare dei giorni. In due o tre giorni la temperatura può raggiungere i 4 o 5 gradi. Non importa quanto ossigeno ti rimane, inizi a sentire brividi, disorientamento e persino una serie di sintomi Incoscienza”.

Questo è quello che può succedere in fondo al mare, “La stessa cosa può accadere nello spazio, dove anche la temperatura è molto bassa”, avverte. A Un astronauta in orbita attorno alla Terra, la temperatura può cambiare improvvisamente in pochi secondiA seconda che si trovi dalla parte illuminata dal Sole, dove può raggiungere i 122 gradi centigradi, o protetta dall’ombra del nostro pianeta, dove può raggiungere i meno 180 gradi. si C’è Qualsiasi problema, potrebbe essere fatale.

I sistemi ridondanti sono essenziali in caso di guasto

Sapendo tutto questo, Se qualcosa va storto, le condizioni di isolamento e impotenza possono essere simili nello spazio e nelle profondità del mare. Per questo motivo, “sebbene l’esplorazione degli oceani sia più complessa, Sia nello spazio che in mare, sono necessari sistemi di ridondanza e ridondanza per poter gestire potenziali incidenti di ogni genere”, avverte l’esperto marino.

Si riferisce, ad esempio, a sistema di comunicazione. “Se fallisce, ne viene attivato un altro, e se anche quello fallisce, allora ce n’è un altro.” È la solita cosa, che ci sono diverse opzioni se una fallisce. “Così lo chiamano sistemi ridondanti, che sono necessarie. Per non perdere il contatto, devi disporre di diversi sistemi di comunicazione, sia nello spazio che nell’oceano. E Questo sottomarino, ad esempio, non li aveva.lui spiega.

Perché c’è qualcosa che condividono anche loro Area e profondità sottomarine: in caso di incidente, non vi è alcuna capacità di risposta o assistenza in un breve periodo di tempo. se in un’astronave o in un sottomarino, I membri dell’equipaggio sono isolati e devono cavarsela da soli Per risolvere il problema fino all’arrivo dei soccorsi. Se si tratta di loro.

Crucelaegui confronta A complicare queste situazioni con un incidente in una centrale nuclearead esempio, dove hai sempre la possibilità di ricevere aiuto, dice, non importa quanto sia pericoloso.

“Se succede qualcosa in una centrale nucleare, in meno di 12 ore il miglior esperto sarà lì, anche se viene dall’altra parte del mondo”.E i migliori tecnici. Se c’è un incidente in mezzo all’oceano, nelle profondità sott’acqua, è impossibile. E se nello spazio accade qualcosa di simile. Il tempo di risposta all’accessibilità con strutture e personale qualificato è irrilevante più se l’incidente è avvenuto sulla terra che se è avvenuto nello spazio o in un ambiente sottomarino.

Quindi, questo esperto insiste. “Servono sistemi e protocolli di lavoro ridondanti per qualsiasi guasto, perché in questi ambienti, con un solo guasto si muore, ci si gioca la vita. Se accade un incidente su un sottomarino, non importa quanto piccolo, tu rimani lì.” In questo senso, Cruchleighe afferma: “Recuperare un veicolo spaziale è molto più facile che recuperare un sottomarino come questo.”

Tutti stanno resistendo e stanno imparando da questa crisi

Per tutto questo L’esplorazione del mare profondo è molto limitata. tanto o più spazio. Crucelaegui ricorda che c’erano 12 astronauti che hanno trascorso un totale di 300 ore sulla superficie lunare, ma Solo 3 persone hanno trascorso solo 3 ore nelle trincee sottomarine più profonde.

E contribuire Un altro fatto dà un’idea della complessità della questione. “Ci sono 18 paesi al mondo in grado di inviare satelliti nello spazio, ma solo 9 paesi, inclusa la Spagna, sono in grado di progettare e costruire un sottomarino”. A questo proposito, spiega che nel nostro Paese è attualmente in costruzione un sottomarino, “con un proprio progetto e tecnologia spagnola, che, dopo il nucleare, sarà il più nuovo e potente del mondo”. Perché “Anche se siamo un piccolo paese, siamo un’autorità nel campo marittimoQuattro secoli fa”, ricorda l’esperto.

ammetterlo I rapporti tra il settore marittimo spagnolo e la NASA sono instabili, ed entrambi sono “molto sospesi” Dal risultato di questa campagna frustrata nell’Atlantico.

La NASA ha passato anni alla ricerca di materiali in grado di resistere alla pressione di discese di oltre 3.000 metriEssere in grado di creare sottomarini e strutture di resistenza. Quel sottomarino era in titanio e fibra di carbonio, ma è una tecnologia sperimentale. Ora impareranno da questo, per vedere quali problemi ci sono”, spiega Crucelaegui. “Questa crisi insegnerà loro molto, per poter applicare la stessa tecnologia ai veicoli spaziali. Ma stiamo tutti imparando da questo”.

Perché mostra che ciò che giace nel profondo di noi è “Una corsa contro il tempo per le superpotenze per ottenere il controllo dei fondali marini”. Lo stesso sudore che fanno pagare Controllo dello spazio? “Lo stesso”. Sono due lavori paralleli, spiega, e “sono strettamente correlati”.