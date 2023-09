Cos’è USB-C, la presa di ricarica che ha sostituito il cavo Lightning di Apple?

LONDRA (AP) – Apple sta abbandonando il cavo Lightning e la presa di ricarica per iPhone, allineandosi al resto del settore tecnologico adottando USB-C, uno standard di connettività più ampiamente utilizzato. Ciò è in gran parte dovuto allo standard di carico comune dell’UE che sarà presto implementato in tutto il blocco dei 27 paesi.

Ecco uno sguardo al connettore USB-C e cosa significa per i consumatori:

Cos’è USB-C e come posso distinguerlo dalle altre prese?

La prima parte dell’abbreviazione sta per Universal Serial Bus e sostituisce le versioni precedenti dei cavi USB utilizzati in qualsiasi cosa, dalle stampanti e dischi rigidi ai mouse dei computer e ai lettori Kindle.

Il connettore USB-C ha una forma ovale allungata, che si differenzia dai suoi predecessori. È anche simmetrico e reversibile, il che elimina una critica comune alle versioni precedenti, come i connettori USB-A rettangolari, perché non esiste un modo sbagliato di collegarlo.

Cosa c’è di così bello nell’USB-C?

I cavi USB-C possono fornire più potenza, consentendo ai laptop di caricarsi più velocemente, e consentono velocità di trasferimento dati più elevate, consentendo di copiare grandi quantità di file da un computer a un disco rigido esterno. Allo stesso tempo, possono inviare un segnale video al monitor e fornire alimentazione agli accessori collegati.

Anche il connettore USB-C è progettato pensando al futuro. L’aspetto non cambierà, ma le nuove versioni e i dispositivi a cui si connettono includeranno funzionalità migliorate. Ciò significa che gli utenti devono fare attenzione, poiché i dispositivi più vecchi potrebbero non essere compatibili con le specifiche più recenti.

È anche più sottile dei connettori USB-A, quindi si adatta meglio ai dispositivi nuovi e più piccoli.

Perché Apple lo usa?

Apple difende da tempo il suo connettore Lightning per iPhone, anche se quasi nessuno lo utilizzava. L’azienda si è opposta fermamente alla richiesta dell’Unione Europea di un dispositivo di ricarica comune per tutti, affermando che ciò limiterebbe l’innovazione e, in ultima analisi, danneggerebbe i consumatori.

Il gigante tecnologico californiano ha mantenuto la sua posizione anche se altri hanno iniziato ad aggiungere connettori USB-C ai propri dispositivi. Ma dopo che la proposta dell’UE ha ricevuto l’approvazione fondamentale lo scorso anno, Apple ha ceduto e non ha guardato indietro.

Un dirigente dell’azienda che ha recentemente presentato l’ultimo iPhone non ha menzionato il cavo Lightning quando ha presentato il suo sostituto.

“USB-C è diventato uno standard accettato a livello globale, quindi stiamo introducendo USB-C su iPhone 15”, ha affermato Kayann Drance, vicepresidente iPhone Product Marketing.

Drance ha spiegato che USB-C “è stato integrato nei prodotti Apple per anni” e ora può essere utilizzato su MacBook, iPad, iPhone e AirPods.

Che ruolo ha giocato l’Europa?

Il cambiamento di Apple è un esempio di come le normative UE finiscono per avere effetti a catena in tutto il mondo – noto come “effetto Bruxelles” – poiché le aziende decidono che rispettare queste regole è più semplice che realizzare prodotti diversi per regioni diverse.

L’Unione Europea ha trascorso più di un decennio a esercitare pressioni sull’industria tecnologica affinché adottasse uno standard comune per i dispositivi di ricarica. La spinta per standard uniformi per i cavi fa parte di un impegno più ampio volto a rendere i prodotti venduti nell’UE più sostenibili e a ridurre i rifiuti elettronici.

Lo standard di ricarica comune dell’UE non entrerà in vigore fino all’autunno del 2024. Copre telefoni, tablet, e-reader, cuffie, fotocamere digitali, auricolari, console per videogiochi portatili, tastiere, mouse, altoparlanti portatili e dispositivi di navigazione.

Stabilisce inoltre lo standard per la tecnologia di ricarica rapida e offre ai consumatori il diritto di scegliere se acquistare nuovi dispositivi con o senza caricabatterie.