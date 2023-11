Dabies Muñoz nominato “Miglior Chef del Mondo” per la terza volta

Mérida (Messico) (EFE).- Lo spagnolo Dápiz Muñoz ha vinto il premio “Miglior chef del mondo” per il terzo anno consecutivo, durante la cerimonia dei Best Chef Awards, che si è tenuta a Mérida, la capitale dello stato messicano. Dallo stato dello Yucatan.

Già favorito, Muñoz ha ora visto una competizione con quattro chef spagnoli tra i primi 10, tra cui Albert Adrià, di Enigma (Barcellona), che figura al secondo posto.

Muñoz ha detto dopo aver ricevuto il premio: “Grazie alle leggende della cucina spagnola per avermi insegnato, grazie a tutti gli chef di questo posto meraviglioso, dove mi sono successe cose meravigliose”.

Lo chef spagnolo Albert Adrià ha ricevuto il premio “New Entry” e il secondo posto nella lista dei “Miglior Chef del Mondo” durante i Best Chef Awards 2023 a Mérida (Messico). EFE/Lorenzo Hernandez

Di fronte a più di 200 chef provenienti da Giappone, Cina, Corea, Stati Uniti e dozzine di paesi dell’America Latina, Muñoz ha elogiato la cucina spagnola: “Senza dubbio sono cresciuto in uno dei paesi più sorprendenti della gastronomia mondiale”.

Nuovi candidati

Il premio è stato consegnato da due chef tradizionali Maya e dal direttore creativo del concorso, Christian Gadau, che ha affermato: “La cultura Maya è ricca di tradizioni gastronomiche”.

“Abbiamo organizzato questo evento per la prima volta in questa regione del Messico per via della cucina ancestrale”, ha detto a Effie prima della cerimonia, organizzata nel Centro Congressi Internazionale di Mérida.

La settima edizione dei Best Chef Awards ha annunciato anche nuovi candidati da tutto il mondo, in particolare da Messico, Spagna e America Latina.

Chef premiati ai The Best Chef Awards 2023, tenutisi a Mérida (Messico). EFE/Lorenzo Hernandez

Inoltre, sono state annunciate le identità dei 100 nuovi candidati per la lista Top100 2023.

I nuovi candidati sono stati selezionati da un gruppo di 150 esperti, tra cui giornalisti specializzati nell’arte della cucina, critici, esperti e fotografi abituati a viaggiare per il mondo, guidati dai suoi diversi sapori e sapori.

Nell’elenco dei vincitori del premio spiccano i nomi di Joan Roca (El Celler de Can Roca, Best of 2017 e 2018), Björn Frantzén (Frantzén, 2019), Rene Redzepi (Noma, 2020) e Muñoz (DiverXO, 2021). ., 2022 e 2023).