Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor in “Superman: Legacy” di James Gunn

James Gunn Continuare a lavorare Superman: ereditàil suo primo nuovo film Universo DC. Il film, che uscirà nelle sale nel 2025, è stato firmato da David Corensweet Clark Kent E Rachel Brosnahan nel ruolo Lois Lane Prima che gli attori colpiscano. Ora, sembra che il progetto abbia trovato il suo cattivo.

Sulla base dei rapporti Tempi di consegna, Diverse fonti vicine allo studio hanno confermato che l’attore Nicola Holt È stato lui il prescelto per dare la vita al maligno Lex Luthor, Uno dei principali antagonisti di Superman. L’inglese era candidato per questo ruolo da mesi e sembrava anche uno dei candidati per ottenere il ruolo dell’eroe.

Insieme a Hoult, anche loro erano in corsa per il ruolo Lex Luthor Fratelli Alexander Skarsgård e Bill Skarsgård. Alla fine, Holt avrebbe vinto la corsa per guidare il DCU in una nuova versione del cattivo deviante.

Secondo le informazioni di mesi fa, Hoult è apparso per il casting Superman: eredità Entrambi per diventare Lex Luthor e se stesso Clark Kent. Anche se ha perso l’ultimo round contro Corensweet, Cantare Rimase così colpito dalle sue prove che avrebbe scelto di tenerlo nel film.

In precedenza, Lutero era interpretato sul grande schermo da attori come Gene Hackman, Kevin Spacey e Jesse Eisenberg In varie modifiche Warner Bros. Informazioni sull’Uomo d’Acciaio. Con l’universo cinematografico riavviato, è tempo che una nuova versione terrorizzi il supereroe e il pubblico.

Superman: eredità Uscirà nelle sale l’11 luglio 2025 sotto la direzione dello stesso Gunn, che sarà anche responsabile della sceneggiatura e della regia del film, oltre a dirigere i DC Studios insieme a Peter Safran. In precedenza, il nuovo DCU inizierà con la serie animata Creature Commandos, che arriverà nel 2024.