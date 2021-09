Djokovic cerca un posto nei quarti di finale degli US Open per la quindicesima volta

Questo lunedì, nel match degli ottavi di finale degli US Open, il tennista serbo Novak Djokovic (I) avrà un nuovo scoglio, perché affronterà la rivelazione locale Jenson Brosby (99) Cercherà di avvicinarsi di un passo al suo obiettivo principale per la stagione: raggiungere un Grande Slam, un record che solo l’australiano Rod Laver ha raggiunto durante l’era Open, 1969, superando Roger Federer e Rafael Nadal. Come il vincitore finale nei principali tornei.

Djokovic è inseparabile dal suo obiettivo principale e sogna il Grande Slam. Albelo/Getty Images

Dopo aver sconfitto il giapponese Kei Nishikori per la 17esima volta consecutiva, Nato a Belgrado 34 anni fa Biglietti emessi per la 56a volta per il quarto turno di un grande torneo, 14 a Flushing Meadows. In precedenza, aveva battuto il danese Holger Ron (145) e l’olandese Talon Grekesbourg (121), con una media di 15 ace e sette break effettivi a partita.

Tuttavia, dovresti occuparti dello junior di Sacramento, alto 193 cm, arrivato in finale a Newport e invitato dall’organizzazione, che ha partecipato alla competizione per la terza volta (R1 nel 2018 e R2 nel 2019) e se ne è andato Lo svedese Mikael Ymir (72°). ), il connazionale Taylor Fritz (42) e il russo Aslan Karatsev (25).

sarà il Primo confronto tra i due giocatori. La partita si svolgerà nel secondo turno dello stadio Arthur Ashe e Si può vedere attraverso ESPN su Star+, Inizia da 20.00 in ARG/CHI e 18.00 in PER/COL/MEX.

Va notato che il vincitore sarà misurato in Prossimo esempio Contro il vincitore del duello tra gli italiani Matteo Berrettini (8) e tedesco Oscar Otti (144 gradi).