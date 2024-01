Dua Lipa, Billie Eilish e Olivia Rodrigo si esibiranno su Billboard

Alberto E. Rodriguez/Getty Images per The Recording Academy

La Recording Academy ha annunciato i primi tre artisti che si esibiranno ai Grammy Awards 2024: Dua Lipa, Billie Eilish e Olivia Rodrigo. L'annuncio è stato fatto durante il quarto quarto di una partita dell'AFC lunedì (15 gennaio), quando i Pittsburgh Steelers hanno affrontato i Buffalo Bills. La partita è stata trasmessa dalla CBS, che trasmette i Grammy Awards dal 1973.

Esplora Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie

Tutte e tre le donne hanno vinto 13 Grammy Awards. Tutti e tre hanno vinto nelle categorie principali: Miglior artista esordiente e Miglior album vocale pop. Tutti e tre sono nominati come Canzone dell'anno ai Grammy Awards di quest'anno, che si terranno il 4 febbraio. crypto.com Arena di Los Angeles.

Lipa è stata nominata come Canzone dell'anno per “Dance the Night” del cantante. Barbie. Eilish è nominata per Disco dell'anno e Canzone dell'anno con “What Was I Made For?”, anch'esso tratto dall'album “What Was I Made For?” Barbie. Rodrigo è nominato in entrambe le categorie per “Vampire”, nonché come album dell'anno viscere.

Questa sarà la quarta esibizione di Eilish ai Grammy Awards, la terza per Lipa e la seconda per Rodrigo. Eilish ha già eseguito “When the Party's Over” (2020), “Everything I Wanted” (2021) e “Happier Than Ever” (2022). Lipa ha cantato “One Kiss” (2019) e due canzoni dal suo album Nostalgia del futuro (2021). Rodrigo ha eseguito “Drivers License” (2022).

Eilish e Lipa dovrebbero eseguire “What Are You Made For?” e “Dance the Night” rispettivamente ai Grammy. Ciò potrebbe dare a queste canzoni un vantaggio nel votare per l'Oscar per la migliore canzone originale, se vengono nominate. Le nomination agli Oscar saranno annunciate il 23 gennaio. Il turno finale di votazioni per gli Oscar inizierà il 22 febbraio, 18 giorni dopo i Grammy Awards.

Trevor Noah ospiterà i Grammy Awards per il quarto anno consecutivo. Il presentatore è stato anche nominato per un Grammy Award, nella categoria Miglior album comico, per spero che tu lo faccia. È il primo regista nominato ai Grammy Award ad essere nominato nello stesso anno da Queen Latifah nel 2005.