El Corte Inglés lascia questo SSD portatile a metà prezzo per espandere facilmente lo spazio di archiviazione del nostro Mac

Apple mantiene 256 GB di memoria interna nella configurazione di base di molti dei suoi dispositivi, il che non è sufficiente per molti utenti e lo spazio aggiuntivo non è economico. Quindi una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un disco rigido esterno portatile come un’unità flash Western Digital My Passport 2TBche è la metà del prezzo di El Corte Inglés: 139.



WD My Passport SSD 2TB – Tecnologia NVMe, USB-C, velocità di lettura fino a 1050 MB/s & Scrivi fino a 1000 MB/s – Grigio

Con un prezzo al dettaglio di circa 280€, a El Corte Inglés hanno buttato la casa dalla finestra e venduto l’SSD Western Digital My Passport da 2TB con un enorme sconto, metà prezzoresta un po’ succulento 139.

L’SSD ha un buon design in metallo ed è molto resistente, sufficiente a sopportare urti e vibrazioni, oltre a cadute fino a 1,98 metri. Ha velocità Leggi fino a 1050 MB/s e scrive fino a 1000 MB/s Quando si utilizza la tecnologia NVMe. Offre la possibilità di proteggere i dati utilizzando la crittografia hardware AES a 256 bit con una password. Per l’uso con Mac e Time Machine, ad esempio, richiede la formattazione.

