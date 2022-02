Foto dell’influencer della rete Natasha Natasha: in un top corto, bikini in stile baseball e ombelico impreziosito da gemme | persone | intrattenimento

Natasha Natasha afferma di rimanere una delle artiste preferite della musica urbana. La dominicana ha scioccato i suoi fan riapparendo sul suo account Instagram in un look molto sensuale di un top corto e un bikini che tutti adoravano.

Nel 2021 la domenicana diventa mamma e in un paio di mesi ha già riacquistato la sua straordinaria figura. Attraverso video e foto, ha mostrato quanto velocemente ha mostrato come il suo corpo è tornato alle stesse misurazioni precedenti.

Natty Natasha mostra il suo personaggio in un bikini animalier 8 mesi dopo essere diventata madre

L’artista continua a produrre la sua musica e si esibisce in eventi negli Stati Uniti e dalle sue reti promuove sempre le sue canzoni.

Lo sguardo sensuale di Natty Natasha

fidanzata Ravi all’ananasÈ stata catturata come mai prima d’ora in piedi davanti all’obiettivo della fotocamera con un mini top sportivo in rete verde, maniche nere trasparenti e uno spacco a V all’estremità, mostrando il suo ventre simmetrico. Il suo ombelico era decorato con piccole pietre verde smeraldo.

La cantante indossava un design da giocatore di baseball, ma gli ha dato uno stile molto sensuale incorporando un mini bikini sportivo decorato con zip nere sul davanti e tasche simulate sui lati.

Molte catene d’argento pendono dalla sua vita snella, aggiungendo un tocco molto elegante al suo completo.

L’altro dettaglio era il berretto nero che si era schiaffeggiato in testa, lasciando sciolti i lunghi capelli nerissimi.

Natasha ha stupito Natasha con il suo bel look e un trucco verde fata che metteva in risalto i suoi bellissimi occhi dello stesso colore. Anche gli zigomi e le labbra erano diritti d’autore nella lussuosa cartolina che tutti elogiavano per la sua figura maestosa e per la posa che assumeva mentre sedeva tra lenzuola di raso blu.

Ha completato il suo look con stivali alti fino alla coscia neri, con i lacci che le fissano le gambe. Questo outfit audace e audace è stato utilizzato nel nuovo video della sua ultima canzone “Wow BB!” , presentato per la prima volta in collaborazione con i cantanti reggae Shimbala ed Elva.

I fan hanno ricordato che la cantante è tornata a mostrarsi come nelle foto del passato, in cui si è innamorata di abiti originali e sessioni fotografiche sensuali.

“Dio, ma questa donna è incredibile”, “Uffffff … Come mi sono mancate queste foto. Che dea “,” Natalia come essere più bella ogni giorno “,” La crudeltà più dura “,” La regina delle regine ” , fanno parte dei commenti che le vengono presentati dal pubblico nell’ammirare la sua bellezza. (E il)

Natty Natasha serve il proprio champagne secondo il suo carattere di “champagne”.