Godere della cancellazione del rumore non ti costerà nemmeno 85 euro

Vuoi utilizzare le cuffie con cancellazione del rumore per andare a lezione ogni giorno per ascoltare la tua musica e i tuoi podcast preferiti, ma non vuoi spendere molti soldi? bene ora, Anker Soundcore Vita Q35 Sono ancora una volta a buon prezzo. Ancora il minimo, nello specifico a 84,99 euro in offerta lampo con spedizione gratuita e veloce inclusa.





Anker Life Soundcore Life Q35 Archetto Bluetooth wireless, Cuffie Inhalabricos con cancellazione attiva del rumore per diverse modalità, Suono LDAC ad alta risoluzione, 40 ore, per casa, lavoro e viaggio *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista Anker Soundcore Life Q35 ai migliori prezzi

In nero e blu, queste cuffie possono essere nostre a 84,99€ (5€ in meno rispetto all’ultima volta che le abbiamo viste in saldo). Loro portano Sconto di 45 euro Circa 129,99 euro che costa solitamente ed ha la spedizione gratuita e veloce, in un giorno se per gli utenti Prime o per chi usufruisce del mese di prova gratuito del servizio.

IL Soundcore dal vivo Q35 A Langerhans Sono le cuffie sopra l’orecchio Oppure cuffie over-ear che offrono una connessione wireless tramite Bluetooth, ma possono essere utilizzate anche via cavo, grazie al cavo incluso e al connettore jack da 3,5 mm.

Uno dei loro punti di forza è il design sottile di cui possono vantarsi, anche se ciò che li distingue davvero è il loro design Cancellazione attiva del rumore E per quanto riguarda il suono Ciao res Con codec LDAC per un migliore trasferimento dati Bluetooth rispetto a quanto offrono altri codec.

È anche compatibile con l’app Soundcore Equalization e dispone di NFC, quindi associarlo ai nostri dispositivi è semplicissimo. D’altra parte, il suo Bluetooth è multipunto, quindi possiamo connetterlo a due dispositivi contemporaneamente.

Forniscono una rispettabile indipendenza 40 ore di funzionamento (Sempre secondo il produttore) Hanno sensori di rilevamento della posizione, ai quali sono sensibili quando li togli o li indossi. Così potranno mettere in pausa la musica con un semplice gesto.

Foto | Anker/Soundcore

