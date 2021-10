GTA: San Andreas avrà una versione in realtà virtuale di Oculus Quest 2

Rockstar non si è fermata e questa settimana ha annunciato il rilascio di una nuova versione di Grand Theft Auto San Andreas.

Poiché il popolare gioco è già disponibile per molte console, è naturale che questa nuova versione punterà su un altro mercato soprattutto nell’ambito della conferenza Connect 2021 per Meta (l’azienda che è ancora oggi). Era conosciuto come Facebook) È stata rilevata una copia di . Grand Theft Auto San Andreas In sviluppo per Oculus Quest 2.

Nessuna immagine è stata mostrata alla conferenza su questa nuova versione del popolare gioco per questi dispositivi VR e solo nell’annuncio dell’evento. Dado Quali giocatori potranno ottenere “Una nuova prospettiva su Los Santos, San Fierro e Las Venturas mentre sperimentano (di nuovo o per la prima volta) uno dei mondi aperti più popolari dei videogiochi. Questo è un progetto in sviluppo da molti anni e non possiamo aspetta di mostrarti di più.”

Per tutto il tempo, da parte sua, Mark Zuckerberg ha commentato:Questo remake di quello che credo sia uno dei migliori giochi mai creati offrirà ai giocatori un modo completamente nuovo di vivere questo mondo unico nella realtà virtuale. “

Grand Theft Auto San Andreas Per Oculus Quest 2 non è stata ancora fissata una data di uscita.