I 10 migliori e i 10 peggiori videogiochi del 2022

L’anno 2022 è giunto al termine e per i giocatori sarà un anno in cui rimarranno grandi titoli da ricordare su PlayStation, Xbox, Nintendo e PC, anche se ci sono molti giochi che non hanno soddisfatto le aspettative e hanno ricevuto recensioni negative a causa del loro qualità.

Metacritico È un sito di riferimento per molti giocatori per scoprire decine di titoli diversi e queste informazioni consentono di compilare un elenco annuale delle migliori uscite.

per quest’anno Anello Elden È il grande Dominator, che colpisce una nota che si vede raramente, anche se la rinascita di classici come Portal ha impressionato anche gli intenditori.

Questo è uno dei migliori videogiochi dell’anno e con la sua nota è stato tra i migliori della storia.

Il primo posto è condiviso da due partite: Gruppo di compagni del portale S Anello Elden. Entrambi i titoli hanno una valutazione di 96 su 100.

Il primo è una raccolta dei primi due giochi della saga con miglioramenti grafici e delle prestazioni, migliorando l’esperienza classica che non perde mai lo stile. Anche dopo 11 anni, presa Continua a essere uno dei videogiochi più creativi, intelligenti e divertenti che abbiamo avuto il piacere di giocare”. Giochi per computerche gli ha dato un 100 nella sua recensione.

Mentre il gioco si è evoluto FromSoftwaregli stessi che hanno creato Spiriti maligni S Cicerone, è riuscito ad adattare la formula di quei titoli per un’esperienza open world più vicina al giocatore medio. “Anello Elden Dimostra che l’evoluzione è una cosa meravigliosa. Mantiene la brillantezza e la difficoltà dei suoi pari mentre porta il genere in una nuova era”, dicono Film, giochi e tecnologia Secondo voi.

Questi sono i primi 10 giochi completi più votati dell’anno dagli esperti di Metacritic:

1. Anello Elden (96).

3. Persona 5 reale (95). Scelta (96).

3 – Persona 5 Reale (95)

4. Dio della guerra: Ragnarok (94).

5. Fortezza dei Nani (93).

6. Il racconto di Stanley: Ultra Deluxe (93).

7. Echi incatenati (92).

8. L’ultima deliziosa portata di Cuphead (92)

9. Eredità canaglia 2 (90).

10. Neon bianco (90).

Nella top ten dei titoli meno votati non ci sono uscite che deludono per le aspettative che hanno generato e per l’importanza dei loro franchise, così come ci sono limiti acustici S fila di santi che ha ottenuto un punteggio di 61, Chocobo GB con 63 f Dragon Ball: I Distruttori che è valutato 53.

Per il 2022, è stato il gioco con il peggior punteggio a soli 30 su 100.

È stato il peggior gioco dell’anno per gli esperti Cartolina 4: Nessuna registrazione È stato descritto come “imbarazzante”, “un pezzo incompleto”, “noioso” e “problemi tecnici in abbondanza”. La sua nota era 30 e i giocatori gli hanno dato 4,7 su 10.

Questi sono i 10 giochi peggiori del 2022:

5. Lego Risse (46). (41).ts (30).

2. Fuoco incrociato (38)

3. LA CADUTA DI BABILONIA (41)

4.XL (43)

5. Risse LEGO (46)

6. La Volpe: Cronache (49).

7. L’ultimo Oricru (50)

8. Viandanti (51).

9. Kamiwaza: La via del ladro (52).

10. Blade Runner: edizione avanzata (52).

