I Knicks ne vincono 8 di fila. Terminarono gennaio con un record di 14-2, battendo i Jazz 118-103

NEW YORK (AP) – Jalen Brunson ha segnato 29 punti e nove assist, Donte DiVincenzo ha segnato nove triple e i New York Knicks hanno concluso uno dei migliori mesi nella storia della franchigia con la loro ottava vittoria consecutiva, battendo i New York Knicks. Martedì Utah Jazz 118-103.

DiVincenzo ha segnato 33 punti guidando i Knicks, che hanno chiuso 14-2 a gennaio. Il maggior numero di vittorie in un solo mese da quando andarono 14-0 nel marzo 1994 e solo una in meno rispetto al dicembre 1968, quando finirono 15-3.

Precious Achiuwa ha iniziato e ha pareggiato il suo record stagionale con 18 punti.

Colin Sexton ha segnato 22 punti per i Jazz, che hanno perso a New York per la seconda notte consecutiva, terminando la loro trasferta con un punteggio di 2-4.

I Knicks hanno aperto il divario nel terzo quarto quando Bronson ha segnato 13 gol, battendo i Jazz 36–24.

Dopo essere andati 17-15 dopo tre sconfitte consecutive a fine dicembre, i Knicks sono migliorati fino a 31-17 entrando in gioco martedì, solo punti percentuali davanti a Philadelphia per il terzo posto nella Eastern Conference.

Julius Randle si sta ancora riprendendo da una lussazione della spalla destra e OG Anunoby ha un'infiammazione al gomito destro.