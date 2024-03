Il duo di Kate Moss ha fatto scalpore alla settimana della moda di Parigi

Si tratta della modella britannica Denise Onona, 43 anni, che si definisce “la controfigura numero uno al mondo per Kate Moss” (Getty)

Iconografia Kate Moss È ricomparso nel Corridoi Design haute couture, ma attraverso a Doppio Con una somiglianza scioccante con lei. Nello spettacolo che si è distinto Settimana della moda di Parigi, Dennis OnonaUN Modello britannico, 43 anniHa suscitato molto scalpore a causa della sua sorprendente somiglianza con l'ex modella 50enne. L'evento traumatico è avvenuto durante Sfilata delle Marine Serre questa settimana.

Un video è stato pubblicato questo lunedì sul suo profilo Instagram La rivista Vogue Mostrava Ohnona mentre camminava per il marchio francese, lasciando i partecipanti a grattarsi la testa Somiglianza quasi identica Con Moss, che è anche suo connazionale. con Zigomi definiti, occhi a mandorla e capelli biondi arruffati con la riga in mezzoil sosia incarna perfettamente le caratteristiche fisiche di Kate.

Anche il tuo Aria rocciosa Sembrava qualcosa della modella stessa, ma è più attribuibile alle creazioni del designer che a uno sforzo consapevole da parte di Dennis di emulare Moss. Allo stesso modo, la somiglianza è così sorprendente che molti dei presenti hanno dovuto guardare due volte per assicurarsi che Kate non stesse vivendo i suoi giorni di gloria in passerella.

Con zigomi definiti, occhi a mandorla e capelli biondi con la riga in mezzo, Kate Moss è perfetta (Getty)

Questa incredulità è stata confermata da un redattore di moda su Benvenuto!, Natalia SalmonE chi ha detto: “Si poteva sentire una serie di sospiri, anche per le futuristiche iniziative elettroniche di Marine Serre, mentre Kate Moss camminava lungo la passerella.”.

La “resurrezione” della leggendaria modella in passerella ha avuto un impatto non solo sullo show, ma anche sui social network, dove migliaia di internauti hanno evidenziato la somiglianza quasi impossibile tra la donna e il suo ex compagno. Johnny Deppe ha fatto di tutto per assicurarsi di catturare la sua essenza quando era giovane molto più di quanto faccia la stessa Kate oggi.

Una serie di commenti intelligenti sono presto apparsi nel post reel La rivista VogueCome “Assomiglia più a Kate Moss che a Kate Moss stessa.”“Mi stai dicendo che questa donna non è Kate Moss?” e “Che tipo di effetto genetico gemello è questo?” Tuttavia, molti altri cittadini della rete non si sono lasciati ingannare.

Nonostante le sorprendenti somiglianze, c’è chi evidenzia le differenze, come il modo in cui cammina Onona (Foto di Pascal Le Segretin/Getty Images)

Nonostante la sorprendente somiglianza, C'è chi sottolinea le differenze, come il modo di camminare di Ahnona. Questi erano i dettagli chiave che rivelavano che le vere fashioniste e i fedeli seguaci di Kate Moss non potevano mai lasciarsi ingannare completamente. Un utente fiducioso ha commentato: “Questa non è la piattaforma di Kate.”, riferendosi al suo metodo classico di presentazione. Altri hanno avuto il compito di chiarire che “sappiamo che non si tratta di Kate Moss”.

Tuttavia, Ohnona, consapevole della somiglianza tra lei e Kate Moss, ci è riuscita Profilo Instagram con il nome @iamnotkatemossDove si annuncia “Il doppio numero 1 di Kate Moss nel mondo” Nella sua autobiografia. Fino ad ora, quasi la seguono 70mila tifosi Ai curiosi Denise fornisce contenuti che non fanno altro che ruotare attorno alla sua somiglianza con la top model.

Il sosia lo ha rivelato anche sulle sue reti Settimana della moda di Parigi Questo non è stato il primo evento in cui ha mostrato la sua sorprendente somiglianza con Kate. “Nel 2019, Vetements ha schierato un’intera squadra di celebrità controfigure”.“, ha scritto insieme a un video in cui mostrava un video di quello spettacolo confrontandolo con lo spettacolo che ha avuto luogo questa settimana. “Non sono sicura quale sia il picco peggiore”, ha scherzato.

Finora ha quasi 70.000 fan curiosi a cui Denise fornisce contenuti che non fanno altro che ruotare attorno alla sua somiglianza con la top model (Instagram @iamnotkatemoss)

La sua partecipazione all'evento di alta moda francese non solo conferma e innalza il titolo di “Doppione numero 1 di Kate Moss”, ma dimostra anche il suo impegno nel portare l'essere la sua “gemella” al livello successivo, anche dopo aver firmato con il marchio. La principale agenzia di imitazione del Regno Unito.