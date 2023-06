Il film biografico su Flamin’ Hot Cheetos arriva su Disney Plus la prossima settimana

Eva Longoria sta dirigendo Flamin’ Hot: The Story of the Spicy Cheetos, un film Disney Plus che ci farà immergere nelle origini del popolare snack, che uscirà la prossima settimana.

Ti sei mai chiesto Da dove provengono per te Cheetos Preferito ?, Qual è la storia della sua creazione?E Chi li ha inventati? Beh, non preoccuparti perché la prossima settimana potrai chiarire i tuoi dubbi grazie al film Flamin’ Hot: la storia dei Cheeto piccantiche sarà presentato in anteprima esclusivamente su Disney Plus.

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto composizioni personali interessanti e diverse su varie piattaforme di streaming, come Tetris Su Apple TV+, chi ci ha raccontato l’origine del videogioco più famoso della storia, ovvero aria Su Amazon Prime Video, dove scopriamo come è nato il brand Air Jordan. Ora dobbiamo scoprire come Flamin’ caldo dai Cheetos.

Scopri la vera storia di Flamin’ Hot Cheetos su Disney Plus

Diretto da Eva Longoria E campionato Jesse GarciaE Flamin’ Hot: la storia dei Cheeto piccanti Ci racconterà la vera storia di Riccardo Montañez“,”portiere da Frito Lay Ciò ha rivoluzionato l’industria alimentare e così via Sapeva come sfruttare i suoi antenati messicano-americani“.

come mostrato Il riassunto ufficiale affiliato Biografia Pubblicato da Disney+Richard Montañez è riuscito a fare fuoco caldo cesserà di esistereLo spuntino di un fenomeno di cultura popolare in tutto il mondo“.

Insieme a Jesse Garcia, completano il cast Nuovo film di Eva Longoria: Annie González come moglie di Riccardo, Emilio Rivera berretto, Denise Haysbert Come guida, e Tony Shalhoub come amministratore delegato di PepsiCo.

E quando posso vedere Flamin’ Hot: la storia dei Cheeto piccanti Su Disney Plus? Ora, ti chiederai di aver sbagliato e vuoi fare uno spuntino con alcuni Cheetos. Bene, è rimasto ben poco, aspetta solo una settimana perché il curriculum arrivi alla piattaforma successiva Venerdì 9 giugno.