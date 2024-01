Il modulo lunare Peregrine non riesce a mettere piede sulla Luna e finisce per vagare nello spazio profondo

Sono abituati ai successi delle missioni della NASA e alle avventure di SpaceX, anche se hanno al loro attivo anche gravi sconfitte, Possibile finale Subordinare un compito Il che implica la solitudine pellegrino E tutti gli esperimenti e le cose strane che contiene sono A Cattive notizie Per gli appassionati di esplorazione dello spazio. Tuttavia, Peregrine non ha ancora detto la sua ultima parola.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del destino della navicella spaziale Peregrine, che voleva essere il primo oggetto americano a raggiungere la Luna dopo 50 anni. Ma come leggi nel post ti lasciamo qui sotto, Astrobotico confermato Quale La missione stava andando bene In modo quasi irreparabile. Nel Settimo aggiornamentoAstrobotic confermato:

(…) A causa della perdita di carburante, purtroppo, non c'è alcuna possibilità di effettuare un atterraggio morbido sulla superficie lunare. Tuttavia, abbiamo ancora abbastanza carburante per far funzionare il veicolo come una nave.