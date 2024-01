Il movimento online di Ariana Grande che ha ingannato i fan riguardo al suo prossimo album “AG7” – Musica

Ariana Grande Si sta facendo un nome con la sua musica e i fan non lo sopportano più. La cantante americana ha pubblicato il suo ultimo album nel 2020. E ovviamente per celebrarne il decimo anniversario.Benvenuto“, la cantante ha pubblicato una riedizione registrata dell'album quest'estate, pubblicando la canzone tramite Instagram.

Tre anni dopo l’uscita di “Positions”, il suo sesto e ultimo album – dopo “Yours TrulY” (2013), “My Everything” (2014), “Dangerous Woman” (2016), “Sweetener” (2018) e “thank u”. , Next' (2019) – Abbiamo visto che l'artista ha investito il suo tempo nella creazione del proprio marchio di cosmetici, Reem bellezzaSu cui punta, sapendo che darà voce al suo ruolo di cantante e attrice con la sua partecipazione all'adattamento musicale in due parti. cattivoche uscirà il 27 novembre 2024, dando vita a Glinda.

Il fatto è che Ariana Grande ora sta finalmente lavorando al suo nuovo progetto musicale. Qualche giorno fa ha condiviso alcune foto in studio sul suo account Instagram, suscitando le reazioni di Selena Gomez. “Finalmente“Ha scritto la cantante quando l'ha vista davanti al microfono. Ma ora gli indizi stanno montando, ed è solo questione di tempo prima che il ritorno musicale di Ariana diventi realtà. AG7 .

Il movimento in rete ha confuso i tifosi

Il primo indizio è questo Ariana ha deciso di rimuovere la sua foto da YouTube Non sostituirlo con nulla di nuovo. Sappiamo già che quando un artista fa qualcosa del genere e gioca molto con le immagini, ha in mente qualcosa.

Ma questi non sono gli unici dettagli venuti alla luce, visto che anche Ariana è immersa nella vita Preparazione di un nuovo videoclip. Lo sappiamo perché il fotografo Miles Digg La foto è stata scattata alla star mentre si dirigeva verso la location delle riprese a New York accompagnata da un gruppo di ballerini.

È chiaro che il cantante vuole dirci qualcosa. Oltre a tutto questo, la cantante dei “7 Rings” ha cambiato manager lo scorso agosto. Dopo aver trascorso alcuni anni con… Scooter Braun Dopo che Taylor Swift e Demi Lovato hanno interrotto la loro relazione professionale, l'artista ha deciso di rinunciare ai loro servizi. Sembra che abbia già trovato un'alternativa.

Il prossimo novembre ne ha messo gli occhi su uno nuovo: Brandon CreedChe lavora con gli amici Troye Sivan e Demi Lovato. Una firma che potrebbe essere collegata all'atteso ritorno musicale di Ariana, visto che il suo lavoro sarà richiesto in questi mesi.

Tutto indica che dovremo aspettare fino al 2024 per poter godere della sua musica e deliziarci nuovamente con il suo timbro, il suo tono impeccabile e la sua capacità di comporre. Non vedo l'ora che accada!

Polemica su Ethan Slater

Da più di un mese sappiamo che Ariana si è separata dal marito. Dalton GomezAd ottobre abbiamo scoperto che avevano un accordo di divorzio. Fonti vicine al cantante hanno rivelato che il cantante ha iniziato a frequentare qualcun altro non molto tempo dopo. E ricordiamo che la cantante americana vive nel Regno Unito da gennaio per girare Wicked. Bene, questo è sicuramente trapelato nel dicembre 2022, quando Ariana ha incontrato il suo attuale partner, Ethan Slater.

Lo hanno riferito diversi media americani Ariana Grande E il suo ragazzo, Ethan SlaterVivono già insieme a New York. “Ethan ha informato i suoi amici e la futura ex moglie che vivrà con Ariana a tempo pieno a New York”, ha detto una fonte vicina all'attore.