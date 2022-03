Il Nintendo eShop in Russia entra in “manutenzione temporanea”: acquisti sospesi

nintendo Ettaro fermare Nessuna offerta per l’acquisto Negozio online di Nintendo Switch in Russia. Il negozio digitale della console ibrida viene mostrato in “modalità manutenzione” nello stato russo, il cui esercito russo guidato da Vladimir Putin è immerso nell’invasione dell’Ucraina. Lotta di guerra, tradotta in più Sanzioni In tutte le aree di attività, compreso il settore dei videogiochi, vengono aggiunte nuove restrizioni.

Con questo commento dell’eShop di Nintendo Switch in territorio russo, Nintendo ha bloccato l’elaborazione dei pagamenti rubli nella valuta del paese; Sebbene ti permetta di continuare a scaricare quei programmi (giochi, applicazioni, contenuti scaricabili) che erano stati precedentemente acquistati. Qualsiasi tentativo di acquisto sarà interrotto da questa Modalità di Manutenzione, che rimarrà in questo stato a tempo indeterminato.





“Poiché il servizio di pagamento utilizzato nel Nintendo eShop ha sospeso l’elaborazione dei pagamenti in rubli, il Nintendo eShop in Russia è temporaneamente in modalità manutenzione. Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Condivideremo gli aggiornamenti man mano che la situazione si evolverà”, possiamo leggere quando entrando nel negozio eShop russo (traduzione dal russo allo spagnolo di AI by Google).

Non sappiamo se la decisione di vietarlo provenga dalla stessa Nintendo. Si dovrebbe notare che Visa, MasterCard e American Express Questo fine settimana hanno sospeso tutte le loro operazioni in Russia.

Il Nintendo eShop non è il primo ad applicare per bloccare gli acquisti in Russia

L’industria dei videogiochi non è estranea a una guerra con conseguenze globali. Aziende come Progetto CDE il Giochi epiciE il Sony Interactive EntertainmentE il Microsoft o Electronic Arts Ha sospeso in tutto o in parte le transazioni dei suoi negozi digitali in Russia. Ad esempio, videogiochi come FIFA hanno spazzato via la squadra di calcio russa.

Tutto questo si è aggiunto agli innumerevoli messaggi di sostegno di piccoli, medi e grandi studi verso l’Ucraina, il Paese occupato, attraverso atti di solidarietà o donazioni finanziarie. Lo hanno annunciato i creatori di This War of Mine Il ricavato degli acquisti sarà devoluto Ha giocato nella Croce Rossa ucraina.

fonte | vita nintendo; Nintendo Regno Unito