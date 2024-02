Il numero di visitatori internazionali ad Hanoi è aumentato di oltre il 50% (+ foto)

L'autorità ha dichiarato che nei mesi di gennaio e febbraio sono arrivati ​​qui 890.000 passeggeri internazionali e 3,34 milioni di passeggeri nazionali, rilevando che il numero totale di visitatori (4,23 milioni) è stato dell'11,9% superiore rispetto agli stessi periodi del 2023.

Per quanto riguarda il reddito totale realizzato dal settore durante il bimestre, ha stabilito che è stato stimato a circa 660 milioni di dollari, che rappresenta un aumento annuo di 20,9 punti percentuali.

Per quanto riguarda l'andamento turistico di febbraio, la fonte ha indicato che il numero di visitatori ad Hanoi è stimato a 2,18 milioni di visitatori, di cui circa 383.000 stranieri, con una crescita rispettivamente del 7,1 e del 15%.

La capitale vietnamita conta attualmente 3.759 strutture ricettive con poco più di 71.000 camere. L’occupazione media di questi posti a febbraio è stata del 61,2%, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

Hanoi è classificata allo stesso modo come una delle principali destinazioni per le vacanze in città e la migliore destinazione gastronomica del mondo, ed è anche tra i 10 luoghi più belli e attraenti da visitare nel sud-est asiatico.

