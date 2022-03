Invasione russa dell’Ucraina in diretta: le autorità ucraine annunciano bombardamenti intorno a Kiev

Fuoco e fumo dopo l’attacco russo a Zhytomyr (Reuters)

Il sesto giorno dell’invasione russa dell’Ucraina È iniziato con l’aumento della tensione a Kiev, sempre più assediata dalle forze inviate da Vladimir Putin, mentre i bombardamenti continuano in altre parti del Paese.

Da parte sua, il governo ucraino continua gli sforzi internazionali per ottenere una maggiore vendetta contro Mosca e ricevere più sostegno militare e finanziario per far fronte all’aggressione.

Gli attacchi si sono intensificati a Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, con i bombardamenti di aree civili.

Poi, minuto dopo minuto, il momento dell’invasione russa: (ora ucraina, GMT + 2):

07:45: Le autorità ucraine annunciano l’attentato intorno a Kiev.

Nello specifico, le zone colpite sono state Rusanivka, a pochi chilometri dalla centrale piazza Maidán; nello storico quartiere di Korenevka; In periferia, a Boyarka, oltre che a Giuliani, vicino all’aeroporto cittadino.

Le esplosioni sono state osservate anche nella città ucraina di Borodzhanka in due condomini ridotti in cenere, secondo la rete americana CNN, che ha verificato i video.

Inoltre, si è potuta sentire un’esplosione a Bila Tserkva, nella regione di Kiev. Un altro attacco è stato registrato a Totomir, dove il capo del consiglio regionale Vladimir Fedorenko ha denunciato l’attentato a un ospedale, che non ha provocato vittime, anche se le autorità locali hanno confermato che quattro persone sono rimaste uccise in vari attacchi aerei sulla città.

07:38: Il suono degli allarmi a Kiev

07:01: L’Ucraina ha confermato di aver disarmato 800 veicoli di un convoglio dell’esercito russo nella città di Pashtanka.

Le autorità ucraine hanno confermato che un convoglio di forze d’invasione era stato attaccato dall’alto.

Questa informazione è stata confermata dal capo del Consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Nikolai Lukashuk, il quale ha affermato di aver ricevuto informazioni su un convoglio di truppe russe diretto da Pashtanka, al confine con la provincia di Mykolaiv, alla città di Krivoy Rog, a pochi chilometri di distanza. da Dnipro.

I nostri difensori hanno agito rapidamente, lasciando il nemico senza nemmeno la possibilità di entrare nel territorio della regione. La colonna è stata attaccata dall’aria. Stress dei passeggeri. E lo farà di nuovo con più forza, se proveranno a varcare nuovamente i confini della regione”.Lukasuk ha confermato.

05:36: L’esercito ucraino ha denunciato che le truppe russe sono “sbarcate” a Kharkov, la seconda città più grande del Paese.

“Le forze aeree russe sono sbarcate a Kharkiv… e hanno attaccato un ospedale locale”, ha detto l’esercito ucraino in una dichiarazione su Telegram. “C’è una lotta costante tra gli invasori e gli ucraini”, ha aggiunto.

04:04: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parla in State of the Union, riferendosi tra l’altro all’invasione russa dell’Ucraina.

“Putin è più isolato dal mondo che mai”Sentenza Biden.

“Putin può circondare Kiev di carri armati, ma non potrà mai conquistare il cuore e l’anima degli ucraini”.ha evidenziato il Presidente degli Stati Uniti.

Allo stesso modo, Biden ha affermato che “il Dipartimento di giustizia sta costruendo una task force speciale per perseguire i crimini degli oligarchi russi”.

L’attacco di Putin all’Ucraina è stato premeditato e ingiustificato.Denunciato il presidente degli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden pronuncia il suo discorso sullo stato dell’Unione durante una sessione congiunta del Congresso alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti il ​​1 marzo 2022 a Washington, DC, Stati Uniti. Vinci McNamee / Pool tramite REUTERS

02:49 (2 marzo): Il produttore di aeromobili Boeing ha chiuso i suoi uffici a Kiev, in Ucraina, e l’ha fatto In pausa Un portavoce della società con sede a Chicago ha dichiarato in un’e-mail che le operazioni sono nel campus di formazione di Mosca. Bloomberg.

Vigili del fuoco e soccorritori al lavoro a Zhytomyr dopo l’attacco russo (Reuters)

02:29 (2 marzo): le forze russe hanno attaccato la città di Zhytomyr e distrutto diverse case vicino all’ospedale. Lo ha confermato il servizio di emergenza ucraino, che ha riportato anche due morti e tre feriti. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie delle case.

Secondo il ministro dell’Interno ucraino Anton Hyrachenko, i russi hanno utilizzato un missile da crociera Attaccare un condominio vicino all’ospedale Pavlenko.

02:11 (dal 2 marzo: Come ho detto precedentemente Il giornale di Wall StreetE il Il governo di Joe Biden vieterà a tutti gli aerei russi di volare nello spazio aereo statunitense, in misura simile a quella già presa da diversi paesi europei e dal Canada nei giorni scorsi dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Senza fornire ulteriori informazioni, i media di New York hanno anche indicato che la decisione sarà confermata entro le prossime 24 ore.

01:33 (2 marzo): L’organizzazione non governativa Amnesty International (AI) ha classificato l’invasione russa dell’Ucraina come un “disastro” per i diritti umani, mentre Human Rights Watch (HRW) L’Unione europea ha chiesto che i suoi confini siano tenuti aperti agli sfollati ucraini.

Amnesty International ha affermato in una dichiarazione che “l’invasione russa dell’Ucraina è una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e un atto di aggressione che è un crimine ai sensi del diritto internazionale” e ha chiesto che le persone coinvolte nell’escalation del conflitto siano trattenute responsabile.

Esplosione della torre della televisione di Kiev

00:56 (2 marzo): Presidente degli Stati Uniti, Joe BidenMartedì, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin lo aveva fatto sottovalutato La forte risposta che la sua invasione dell’Ucraina avrebbe suscitato nei paesi occidentali, mentre le sanzioni colpivano l’economia russa.

La guerra di Putin è stata premeditata e ingiustificata. Biden ha detto in un commento preparato prima del suo discorso annuale sullo stato dell’Unione.

Joe Biden (Reuters/Kevin Lamarck)

00:33 (2 marzo): Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha dichiarato martedì che i progressi militari della Russia a Kiev sono stati sospesi a causa della resistenza ucraina e della carenza di carburante e cibo. Il che indica ulteriormente che molti soldati russi si stanno arrendendo.

“In generale, riteniamo che il movimento militare russo… verso Kiev sia al momento fermo”Il funzionario ha detto ai giornalisti.

Container a bordo della nave Maersk (Reuters/Amr Abdullah Dalsh)

