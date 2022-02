iOS | Androide | Perché dovresti caricare il tuo cellulare solo all’80% | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | batteria | trucco | vagare | Smartphone | telefono | cellulare | nda | nnni | dati

Dopo aver utilizzato lo smartphone durante il giorno, probabilmente di notte non hai molta batteria, quindi decidi di caricarlo tutta la mattina e svegliarti così al 100%, è una cattiva abitudine? La risposta è no, perché i cellulari di oggi hanno una batteria al litio in grado di interrompere automaticamente l’alimentazione quando raggiunge la sua capacità massima. Tuttavia, di seguito spiegheremo perché dovresti caricare il tuo cellulare Androide O iOS solo fino all’80%.

Ricordalo cellulari Con la batteria al litio gli unici che tolgono l’alimentazione quando arriva al 100%, altri dispositivi o modelli più vecchi, quelli con batteria rimovibile e realizzati in nichel o cadmio, possono danneggiarsi se lo lasci collegato tutta la notte, ecco perché il caricabatterie e la sua batteria si svegliano caldi; Tuttavia, uno studio ha scoperto che caricare completamente lo smartphone con una batteria al litio può sprecarne la vita.

Perché dovresti caricare il tuo cellulare solo fino all’80%

Secondo le informazioni fornite dall’applicazione AccuBatteriaè stato possibile scoprire che caricando il cellulare Androide o iOS Fino all’80%, la durata della batteria si allunga del 211%, perché caricarla dallo 0 all’80% costa 0,26 cicli di usura rispetto a una carica completa (1 ciclo). “I nostri metodi per proteggere la salute della batteria si basano su studi scientifici”, ha affermato la suddetta app.

Inoltre, questa applicazione ti offre la possibilità di impostare una sveglia in modo che ogni volta che il tuo cellulare raggiunge l’80% o meno, il livello consigliato, ti avverte che deve essere disconnesso per prolungare la durata della batteria. Se vuoi installare AccuBatteria clic qui Per ottenerlo rapidamente dal Google Play Store.

Ricorda che la maggior parte dei dispositivi mobili Androide o iOS Supporta solo fino a 500 cicli di ricarica, ad esempio: se carichi il cellulare due volte in un giorno fino al 50%, equivale a un ciclo di ricarica, se lo carichi tre volte, 30%, 60% e 10% , è equivalente anche fare clic

Come faccio a sapere se il mio telefono Android è stato rubato?

Per verificare se il tuo cellulare Androide In caso di furto, nell’applicazione di composizione è necessario comporre quanto segue: * # 06 #.

In caso di furto, nell’applicazione di composizione è necessario comporre quanto segue: * # 06 #. Chiama e copia il codice che appare sullo schermo.

Devi entrare nelle “impostazioni” del cellulare (l’icona a forma di ingranaggio) e andare alle “informazioni sul dispositivo”.

Il nome potrebbe differire da Informazioni sul telefono a seconda della marca o del modello del dispositivo.

Qui vedrai l’IMEI del tuo cellulare. Se questo è lo stesso numero che appare quando si preme il codice * # 06 #, allora va tutto bene.

Un altro dettaglio che dovresti sapere è che l’IMEI è riportato anche sulla confezione dello smartphone.

Quindi puoi controllare se i due numeri precedenti corrispondono ai due numeri sull’etichetta del pacco.

