La Conferenza degli Archivi conclude i suoi lavori ad Abu Dhabi con nuovi impegni

Venerdì, il Centro espositivo nazionale di Abu Dhabi (ADNEC) ospiterà una conferenza sullo sviluppo sostenibile nei settori del patrimonio culturale, dell’informazione e del ruolo delle organizzazioni non governative, presso il Centro espositivo nazionale di Abu Dhabi.

José Kerbes, Presidente dell’ICA, parteciperà al Comitato High Carat; Aparna Tandon, del Centro Internazionale di Studi sulla Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali; Emma Nardi, Consiglio Internazionale dei Musei.

Parteciperà anche Simon Musasizi, del Climate Heritage Network; Vicky MacDonald, Federazione internazionale delle biblioteche e delle associazioni di biblioteche; e Faxon Banda, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Prima della conclusione dell’incontro, parlerà del progetto anche Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, presidente e direttore del consiglio di amministrazione degli acceleratori indipendenti del cambiamento climatico degli Emirati Arabi Uniti (UICCA), un’organizzazione non governativa di esperti e sponsor. La transizione del Paese verso un’economia verde.

Sotto il tema “Arricchire le società della conoscenza”, l’ICA ha riunito quasi quattromila persone provenienti da quasi 100 paesi con l’obiettivo di promuovere l’accesso a informazioni affidabili nel mondo moderno e alle nuove tecnologie emergenti.

Secondo gli organizzatori, l’evento è stato un’opportunità unica di scambio tra archivisti, bibliotecari, gestori di documenti e altri professionisti dell’informazione per scambiare buone pratiche, esperienze e modi per affrontare le sfide attuali.

Ha inoltre lavorato per stabilire contatti diretti con i principali attori del Medio Oriente in un momento di interesse senza precedenti nei settori della gestione delle collezioni archivistiche e della conservazione dei documenti digitali.

All’apertura dell’evento, Curbs ha sottolineato il sostegno delle autorità degli Emirati Arabi Uniti per la gestione degli archivi internazionali e degli archivi in ​​tutto il mondo, sottolineando che questo è il forum più importante per le istituzioni dedicate alla gestione di archivi, documenti e informazioni.

Il direttore degli Archivi nazionali del Lussemburgo ha spiegato che fino a venerdì si sono svolte nel forum più di 300 presentazioni, workshop e conferenze su temi quali le tecnologie emergenti, la conservazione del patrimonio culturale, l’impatto del cambiamento climatico, la pace e la tolleranza.

Da parte sua, il presidente del consiglio di amministrazione della Biblioteca e degli archivi nazionali degli Emirati Arabi Uniti, Sua Eccellenza Hamad bin Abdul Rahman Al Midfa, ha confermato che questa è la prima conferenza del Consiglio internazionale per le biblioteche e gli archivi che si terrà a Medio Oriente.

nbg/ml