Latitude lancia un nuovo fondo con…

Bloomberg Linea – Latitude, una rete di imprenditori con investimenti da parte della società di venture capital Andreessen Horowitz (a16z) della Silicon Valley, ha annunciato che Completato il primo closing di un nuovo fondo di venture capital Focalizzato sull’America Latina prima della fase seed.

L’importo target per questa prima fase di raccolta fondi è di 25 milioni di dollari, che indica l’importo che il Fondo intende raccogliere in questa fase. Prima chiusura del fondo di venture capital Rappresenta il punto di partenza del processo di raccolta fondi per il Fondo.

È il momento in cui i gestori di fondi (soci accomandatari o GP) si assicurano impegni di investimento sufficienti da parte degli investitori per iniziare a investire in startup e società.

Lo ha annunciato nel corso dell’evento Latitud tenutosi a San Paolo giovedì (28) e venerdì (29), che ha riunito startup dell’America Latina.

Tra gli investitori nel nuovo fondo figurano alcuni dei più importanti fondatori e investitori della regione, tra cui Angela Strange (a16z), Carlos Garcia (CAFAC), David Velez (NUBANK), Henrique Dubugras (BRICS), Patrick Siegrist (Nomad e iFood), Sergio Forio (Creditas), Sebastiano Mejia (rabbino) e Stelio Tolda (ex Presidente e Consigliere di MercadoLibre).

Tra gli investitori istituzionali dietro il fondo figurano anche Globo Ventures, Galicia Ventures, Industry Ventures, NFX e FJ Labs.

Attraverso il secondo fondo, Latitud mira a condurre 40 round di avviamento e a investire in altri 20 round di avviamento nei prossimi tre anni. Gli investimenti pre-seed saranno di circa 250.000 dollari per startup. Il 25% del fondo sarà destinato agli investimenti successivi.

Nubank

Nubank ha annunciato un aumento significativo dei prestiti A/B forniti dalla International Finance Corporation (IFC), membro della Banca Mondiale, un’istituzione di sviluppo globale focalizzata sul settore privato nei mercati emergenti.. Dall’impegno iniziale di 150 milioni di dollari, annunciato nel gennaio 2023, l’importo è salito a 265,1 milioni di dollari. In conseguenza di un’ulteriore sottoscrizione al Prestito del Gruppo B composto da banche commerciali, per la crescita di Nubank in Colombia.

La società fintech ha emesso 300.000 carte negli ultimi 10 mesi in Colombia e conta 700.000 clienti nel paese in due anni di attività.

corretto

È vero, una startup sta sviluppando uno strumento di scrittura basato sull’intelligenza artificiale per la lingua spagnola, Ha ricevuto un finanziamento iniziale di 7 milioni di dollari. Octopus Ventures, Carya Venture Partners e River Park Ventures hanno contribuito al round di finanziamento.

Coreto ha sede nel Delaware, negli Stati Uniti, e i suoi tre fondatori sono Abraham Lopez Lee, CEO; Ignacio Brito Mayorgas, direttore operativo; Antonio Triguero Noriega, CTO, ora risiede in Spagna.

Sia il CEO che il COO hanno trascorso anni a studiare nel Regno Unito. mercato delle piattaforme, Che funziona in modo simile a Grammarly ma per lo spagnolo, È grande negli Stati Uniti e in tutta l’America Latina.

Gli Stati Uniti hanno la seconda più grande popolazione di lingua spagnola nel mondo (dopo il Messico), con 53 milioni di persone, Di loro, 41 milioni parlano spagnolo come lingua madre. Secondo Correto, il numero di parlanti spagnoli negli Stati Uniti è approssimativamente uguale alla popolazione della Spagna.

La startup ha già ottenuto più di 120.000 download in Argentina, Colombia, Messico, Stati Uniti e Spagna. Il team ha iniziato a sviluppare Correcto nel 2021, costruendo un database di frasi. Riducendo il tempo necessario per la scrittura e la correzione di bozze e consentendo ai dipendenti di concentrarsi su compiti più importanti, Coreto promette di aumentare la produttività della scrittura del 56%. La startup offre ai consumatori una versione gratuita, supportata da pubblicità, che fornisce il controllo di ortografia, punteggiatura e grammatica.

La versione in abbonamento a pagamento include anche un assistente di digitazione illimitato e statistiche di testo.

Gringo

L’app Gringo è progettata per facilitare l’acquisto o la vendita di veicoli, finanziamenti o assicurazioni, Ha ricevuto un investimento di serie C di 29,8 milioni di dollari. Il round, che si è concluso ad agosto, è stato guidato da Valor Capital con un ticket più piccolo di Serie B. Hanno partecipato gli investitori esistenti (Kaszek, VEF, Piton, ONE VC, ICU Ventures e Actyus).

La piattaforma fornisce avvisi in tempo reale su multe, tasse annuali, punti e scadenze della patente di guida. Nel giugno 2022, La società ha raccolto 34 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B guidato da Piton Capital e VEF. A cui seguono anche ADM Venture Capital, ICU, Spectra Investments, Lupa Capital, ONEVC, GFC – Creative Financial Management, Kaszek e Actyus. In totale, la società ha raccolto 79,6 milioni di dollari dagli investitori.

Gringo utilizzerà i nuovi fondi per espandere la sua base di 10 milioni di clienti e migliorare i suoi prodotti di credito e di assicurazione auto. Oltre allo sviluppo di nuovi prodotti.

Funi dell’asse

Piattaforma dati Sling Hub Ha raccolto $ 735.389 in un investimento Semilla guidato da Silvio Genesini (Ex Presidente di Oracle Brazil), con la partecipazione di Urca Angels, raggiungendo una valutazione successiva di 6 milioni di dollari. Sling Hub prevede di generare entrate per 1,7 milioni di dollari nel 2024.

La piattaforma mira ad andare oltre la classificazione settoriale e classificare sia le startup che le società quotate in base alla loro maturità tecnologica e alla produzione di intelligenza artificiale. Sling Hub è stata fondata nel 2018 con l’obiettivo di aiutare le startup a trovare investitori, ma nel 2020 ha iniziato a servire aziende più grandi che avevano bisogno di entrare in contatto con le startup.

da allora, La piattaforma ha conquistato più di 50 clienti aziendaliinclusi giganti come Google e Amazon, banche come Itaú, Bradesco e Votorantim e aziende come Novo Nordisk, Enel e Renner.

Centro Foro

La startup brasiliana di servizi legali online Forum Hub ha ricevuto un investimento angel di 238 milioni di dollari con la partecipazione dei membri Uber, Picpay, InDrive e Loggi. L’investimento verrà utilizzato per lanciare una piattaforma che automatizza il monitoraggio in tempo reale dei procedimenti legali.

Secondo Patricia Carvalho, CEO e fondatrice, la piattaforma consente ai clienti di seguire il processo legale in un linguaggio completo. La società prevede di raggiungere un fatturato di 99.405 dollari entro la fine dell’anno e di avere 100 avvocati registrati. Secondo Carvalho, il portale online ridurrà dell’80% il tempo dedicato agli aggiornamenti dei processi, sia via email che WhatsApp.

