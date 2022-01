L’ex sviluppatore CoD afferma che i franchising devono costruire comunità, non clienti

Negli ultimi anni, la saga di Call of Duty sta forse attraversando uno dei suoi momenti migliori. Tutto è iniziato nel 2019 quando è arrivata la nuova versione di Modern Warfare, coinvolgendo nuovamente molti giocatori e offrendo un gameplay più rinnovato.

Il 2020 vedrà il ritorno della saga di Black Ops con Treyarch al timone. E nonostante abbia ripreso il gameplay dell’anno scorso, alla fine è riuscito a convincere la community a supportarlo. Nel 2021, CoD: Vanguard arriverà con Sledgehammer, promettendo un ritorno alla seconda guerra mondiale.

Tuttavia, il titolo non è stato ben accolto, essendo uno dei titoli più venduti in paesi come il Regno Unito. Warzone, da parte sua, non è nemmeno al suo meglio a causa della sua miriade di difetti.

Call of Duty è un disastro. Da Warzone, a Vanguard, alla Pro League, alla Amateur League. Tutto è gesso rn. – ModernWarzone (ModernWarzone) 30 dicembre 2021

Da Twitter, l’account ModernWarzone, noto per fornire notizie sul franchise, ha sorpreso i suoi follower affermando in un post che Call of Duty è in rovina.

Ciò ha portato a molti contraccolpi, in particolare Robert Bowling, che è stato il creatore della strategia di Infinity Ward dal 2006 al 2012. Per lo sviluppatore precedente, il franchise doveva essere ricostruito.

È tempo di costruire dai pulsanti. Abbiamo bisogno di più della ripetizione, abbiamo bisogno di rivitalizzazione. Rifocalizzazione sul gameplay di base e non sui portali di contenuti. Eravamo soliti trattare i nostri giocatori come una comunità e non come consumatori. Li abbiamo portati al fienile per un feedback sulla mappa, non per commenti sul mercato – Robert Bowling (fourzerotwo) 31 dicembre 2021

Bowling afferma che la serie potrebbe trarre vantaggio dal concentrarsi sul gameplay, piuttosto che regalare contenuti. In questo senso, ricorda che in passato gli sviluppatori consideravano i giocatori come una comunità piuttosto che come consumatori.

Il 2022 è l’arrivo della nuova edizione, a cui tutto si riferisce come Modern Warfare 2, di Infinity Ward. Possono sorprendere come hanno fatto nel 2019?