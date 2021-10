L’Inter Italia di Latro Martinez sale e cresce | Joaquín Correa è entrato e ha fatto parte del vantaggio per 2-0 nell’Emboli

Inter, Argentina apre Lottaro Martinez E l’ingresso del suo compagno Joku in Corea, Sconfitto Emboli 2-0, In una delle sei partite che hanno regalato al Milan il decimo turno di campionato di Lega Calcio questo mercoledì consecutivo.

L’attaccante bahiano ha fatto un buon lavoro Federico Timarco ha assistito il secondo gol dell’Inter (Danilo D’Ambrosio ha segnato 1-0). La sua squadra, con la vittoria, ha raggiunto le 21 unità e si è classificata settima dopo il Milan. Emboli, espulso da Samuel Richie, era fuori con 12 punti ed era dodicesimo in Serie A. Dal canto suo, il Cile ha sostituito Alexis Sanchez con il coreano “Nerosuro” di Dukuman, che ha chiuso al 26′ della partita. Palcoscenico.

In precedenza, La Juventus ha perso contro Paolo Thibala del Cலோrdoba 2-1 contro il Sassuolo. L’italiano David Frattasi e il francese Maxim Lopez hanno segnato per la squadra vincente, mentre l’americano Weston McKennie ha pareggiato per la “Juve”.

Allo stesso tempo, Atlanta ha battuto lo Zamporia 3-1 con l’argentino Juan Musso e Jose Luis Palomino.. L’italiano Francesco Caputo è passato al genovese, mentre il norvegese Christopher Askilten – contro il suo obiettivo, il colombiano Duan Sabada e lo sloveno Jos இ Ilisic lo hanno restituito a Bergamo.

quando Udinese, Nahuel Molina e Roberto Pereyra pareggiano Hellos Verona titolare (e Nehuén Pérez subentrato), il suo compagno Giovanni Simeon si esibì lì. Isaac Success della Nigeria ha segnato per la squadra locale e ha pareggiato per il ceco Antonin Barராa con un calcio di rigore. La Roma, dal canto suo, ha battuto in casa 2-1 il Cagliari: il brasiliano Ibanes e l’italiano Lorenzo Pellegrini hanno segnato la trasferta, mentre il locale Leonardo Pavoleti ha messo in luce tutta la Sardegna.

Finalmente, Lazio – panchina alternata con gli argentini Gonzalo Escalande e Luca Romero – ha battuto 1-0 la Fiorentina nella capitale italiana – dove Lucas Martினnez ha giocato dal Guarda Buenos Aires – Grazie per la nota sul Petro spagnolo. L’appuntamento si conclude con un incontro tra Napoli questo giovedì: in caso di vittoria, l’argentino Nicolas Dominguez raggiungerà la vetta della Serie A contro il Bologna.