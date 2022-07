L’iPhone 14 può eliminare le schede SIM fisiche dai suoi dispositivi e trasportare solo una eSIM | Messico | Spagna | Stati Uniti | tecnologia

La tecnologia eSIM è con noi da un po’ di tempo ed è probabile che stia per diventare lo standard nel settore mobile. manzana Pianificherà di rimuovere lo slot della scheda SIM da alcuni dei suoi dispositivi, secondo Rapporto Dal Wall Street Journal.

Forse è una delle tecnologie più inosservate di questi tempi, ma non viene trascurata. Una eSIM permette di godere di tutti i vantaggi di una SIM tradizionale senza dover inserire nulla nel dispositivoe non da poco.

Apple ha implementato questo sistema nei suoi dispositivi con l’iPhone XS. Da allora, è stato incluso in tutti quelli presentati finora.

Secondo il portale specializzato Applesfera, Apple starebbe valutando di rilasciare l’iPhone 14 senza una SIM fisica, solo con una eSIM. Non sarà la norma Finora, ma sarà un modello acquistabile in alternativa. Sebbene i modelli con uno slot per SIM card fisico saranno comunque normali, questo sarà un avvertimento per tutti gli operatori.

L’azienda sarebbe interessata a questa mossa, perché eliminando lo slot per schede SIM, la produzione di iPhone è semplificata e molto spazio per ospitare più batterie o alcuni componenti aggiuntivi.

A metà del 2022, non sarebbe sorprendente che gli operatori telefonici iniziassero ad adattare l’eSIM, come hanno già fatto alcuni modelli di telefoni cellulari Android.