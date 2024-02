L’Italia ospiterà il Campionato Europeo FIP di Padel 2024

L'Italia continua ad affermarsi come uno dei territori strategici in cui il paddle tennis può continuare a crescere fino a raggiungere il suo livello più alto. O almeno così la vede la Federazione Internazionale Patel (FIP), e ha scelto di farlo Cagliari è la sede dei Campionati Europei di Padel FIP. Dal 22 al 28 luglio si svolgerà nel capoluogo della Sardegna il prestigioso Torneo Continentale a Squadre 2024.

Un concorso organizzato con Collaborazione e coinvolgimento della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).Ha compiuto grandi sforzi per organizzare regolarmente grandi eventi sportivi nel suo paese.

“Sarà un Europeo speciale. Una competizione che segna lo sviluppo del padel a livello internazionale E il grande lavoro delle Federazioni Nazionali nello sviluppo del nostro sport. A Cagliari abbiamo vissuto grandi eventi di padel, e siamo sicuri che l'Italia, Paese strategico per tutto il movimento, avrà un ruolo importante nell'organizzazione dei Campionati Europei, che favoriranno un orizzonte doloroso e per noi molto importante: le gare di gruppo. . Con la maglia della Nazionale”, ha ammesso Luigi Carraro, Presidente della FIP.

Sardegna, “L'isola del paddle tennis”

Negli anni passati, La Sardegna divenne “l’Isola del Paddle Tennis”.. Il suo capoluogo, Cagliari, si è impegnato fin dall'inizio in questa disciplina, All'inizio del 2023 ha ospitato alcuni tornei importanti come il FIP PlatinumLa gara più importante del CUPRA FIP Tour, in cui le migliori coppie come Fede Chingotto e Mike Yanguas o Patty Llaguno e Lucía Sainz sono state dichiarate campioni.

Il duro lavoro della FITP e degli enti locali è stato finalmente premiato. Un premio che arriva anche sotto forma di concorso Organizzazione del Campionato Europeo 2024. La Sardegna è pronta ad accogliere ancora una volta i migliori campioni di questa disciplina e le rappresentative nazionali dei paesi europei in lotta per il titolo continentale.

Il Presidente della FIP Luigi Carraro (a sinistra) con i Campioni FIP Platinum Certecna Yanguas e Cingotto e il rappresentante regionale Gianni Sessa. FIP

L'Europa è stata il motore principale per lo sviluppo dei pedali

Perché il Campionato Europeo FIP di Padel è una competizione così prestigiosa? Molto semplice perché L'Europa è il continente di paddle tennis più giocato al mondo. Secondo il Dipartimento di Ricerca e Analisi dei Dati del Consorzio Internazionale Patel, Si stima che ci siano dai 13 ai 15 milioni di giocatori dilettanti e fino a 36 federazioni che rappresentano i loro paesi.

Ma l'importanza dell'Europa nel padel internazionale non finisce affatto qui. I dati parlano chiaro: ormai ci sono Oltre 12.500 club e 42.000 brani Puoi giocare a paddle tennis lì. Inoltre, nel 2023, il 73% delle partite internazionali ufficiali organizzate dalla FIP si sono svolte nella regione europea, e nel ranking mondiale, Il 57% dei giocatori uomini (circa 3.400) e il 72% delle giocatrici (1.200) provengono da paesi europei..