L'ossigeno è la chiave per trovare “firme tecnologiche” su altri mondi

Gli astrofisici hanno studiato i legami tra l'ossigeno atmosferico e lo sviluppo di tecnologie avanzate su pianeti lontani come un nuovo modo per cercare la vita su altri mondi.

Nella loro ricerca per comprendere la possibilità della vita extraterrestre, i ricercatori stanno espandendo la loro ricerca per includere non solo marcatori biologici, ma anche marcatori tecnologici. Sebbene gli astrobiologi riconoscano da tempo l’importanza dell’ossigeno per la vita come la conosciamo, l’ossigeno potrebbe anche essere la chiave per sbloccare tecnologie avanzate su scala planetaria.

In una nuova prospettiva pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, il professor Adam Franke dell'Università di Rochester e il suo collega Amedeo Balbi dell'Università di Roma Tor Vergata descrivono i legami tra l'ossigeno atmosferico e il potenziale emergere di tecnologia avanzata su pianeti lontani.

“Siamo pronti a trovare segni di vita su mondi alieni”, afferma Frank in una nota. “Ma cosa ci dicono le condizioni planetarie sul potenziale della tecnologia che produce vita intelligente?”

“Nel nostro articolo abbiamo esplorato se qualsiasi composizione dell’atmosfera sarebbe compatibile con la presenza di tecnologia avanzata”, afferma Balbi. “Abbiamo scoperto che i requisiti atmosferici possono essere molto severi”.

Frank e Balbi ipotizzano che, oltre ad essere necessario per la respirazione e il metabolismo negli organismi multicellulari, l'ossigeno sia necessario per lo sviluppo del fuoco, e il fuoco è la caratteristica distintiva della civiltà tecnologica. Approfondiscono il concetto di “tecnosfere”, vasti regni di tecnologia avanzata che emettono segnali rivelatori (chiamati “tecnofirme”) di intelligenza extraterrestre.

Sulla Terra, lo sviluppo della tecnologia ha richiesto un accesso più facile alla combustione all’aria aperta, il processo centrale del fuoco, dove qualcosa brucia combinando un combustibile con un ossidante, solitamente l’ossigeno. Che si trattasse di cucinare, modellare metalli per strutture, produrre materiali per le case o sfruttare l’energia bruciando combustibili, la combustione era la forza trainante delle società industriali.

Dopo aver tracciato la storia della Terra, i ricercatori hanno scoperto che l’uso controllato del fuoco e il successivo sviluppo dei minerali erano possibili solo quando i livelli di ossigeno atmosferico raggiungevano o superavano il 18%. Ciò significa che solo i pianeti con concentrazioni significative di ossigeno sarebbero in grado di sviluppare campi tecnologici avanzati e quindi lasciare impronte tecnologiche rilevabili.

I livelli di ossigeno necessari per sostenere una vita complessa e biologicamente intelligente non sono alti quanto i livelli necessari per la tecnologia, quindi, anche se le specie potrebbero emergere in un mondo senza ossigeno, non sarebbero in grado di diventare specie tecnologiche, secondo il rapporto. Ricercatori.

“Potresti essere in grado di cavartela con la biologia (anche con le creature intelligenti) in un mondo senza ossigeno, ma senza una fonte di fuoco pronta, non sarai mai in grado di evolverti ulteriormente”, dice Frank. Tecnologia perché una tecnologia superiore richiede carburante e fusione”.

Si parla quindi di “collo di bottiglia dell’ossigeno”, un termine coniato dai ricercatori per descrivere la soglia critica che separa i mondi in grado di promuovere civiltà tecnologiche da quelli che non possono farlo. Cioè, i livelli di ossigeno costituiscono un collo di bottiglia che impedisce l’emergere di tecnologie avanzate.

“La presenza di alti livelli di ossigeno nell'atmosfera è come un collo di bottiglia che deve essere superato affinché esista una specie tecnologica”, afferma Frank. “Puoi far funzionare tutto il resto, ma se non hai ossigeno nell'atmosfera, non hai organismi tecnologici.”

La ricerca, che affronta un aspetto precedentemente inesplorato della ricerca cosmica della vita intelligente, sottolinea la necessità di dare priorità ai pianeti con alti livelli di ossigeno nella ricerca di firme tecnologiche extraterrestri.

“Dovrebbe essere data priorità ai pianeti con alti livelli di ossigeno, perché la presenza o l’assenza di alti livelli di ossigeno nelle atmosfere esoplanetarie può essere un indizio importante per trovare potenziali firme tecnologiche”, afferma Frank.

“Le implicazioni della scoperta della vita intelligente e tecnologica su un altro pianeta sarebbero enormi”, aggiunge Balbi. “Pertanto, dobbiamo stare molto attenti quando interpretiamo potenziali scoperte. Il nostro studio suggerisce che dovremmo essere scettici riguardo alle possibili firme tecniche di un pianeta che non ha abbastanza ossigeno nella sua atmosfera.”