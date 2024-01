PlayStation sta anticipando i saldi di gennaio con offerte sulle console PS4 e PS5

Il PlayStation Store raccoglie ancora oggi diverse campagne di offerte.

Three Kings' Day, tra le offerte attive del PlayStation Store

Alla fine delle vacanze e all'arrivo del nuovo anno segue la salita di gennaio, un periodo che gran parte della popolazione mondiale conosce, anche se fortunatamente di solito si tengono dei saldi anche per chi è interessato a fare acquisti a un prezzo più basso. Nel caso della Playstation I saldi di gennaio per i giochi PS4 e PS5 sono già iniziati.

Mentre i saldi di Natale stanno per finire, Questa nuova ondata di offerte continuerà fino al 18 gennaio alle 00:59 (ora della penisola spagnola). Da notare che in questa occasione sono stati scontati i giochi usciti di recente, in particolare EA SPORTS FC 24 Standard Edition a 31,99 € o Call of Duty: Modern Warfare III a 55,99 €.

Le migliori offerte PlayStation di gennaio

Gran Turismo 7 – Standard Edition per PS5 a € 49,59 (in precedenza € 79,99)

Dead Island 2 – Deluxe Edition per PS4 e PS5 a € 44,99 (in precedenza € 74,99)

Star Wars Jedi: Survivor – Deluxe Edition per PS5 a € 59,99 (in precedenza € 99,99)

Hogwarts Legacy – Deluxe Edition per PS4 e PS5 a € 42,49 (in precedenza € 84,99)

CRISIS Core – Final Fantasy VII Reunion per PS4 e PS5 a € 35,99 (in precedenza € 59,99)

Avatar: Frontiers of Pandora – Gold Edition per PS5 a € 82,49 (in precedenza € 109,99)

Need for Speed ​​Unbound – Palace Edition per PS5 a 17,99 € (in precedenza 89,99 €)

SIFU – Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 17,49 € (in precedenza 49,99 €)

Resident Evil 4 Remake – Deluxe Edition per PS4 e PS5 a € 39,99 (in precedenza € 79,99)

UFC 5 – Deluxe Edition per PS5 a € 76,99 (in precedenza € 109,99)

WWE 2K23 – Deluxe Edition per PS4 e PS5 a € 39,99 (in precedenza € 99,99)

One Piece Odyssey – Deluxe Edition per PS4 e PS5 a € 37,99 (in precedenza € 94,99)

NBA 2K24 – Black Mamba Edition per PS4 e PS5 a € 44,99 (in precedenza € 99,99)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Deluxe Edition per PS4 e PS5 a € 20,99 (in precedenza € 69,99)

Gotham Knights – Deluxe Edition per PS5 a € 18,99 (in precedenza € 94,99)

Puoi consultare Offerte PlayStation Store per gennaio Per intero, mentre PS Plus offre 33 regali bonus ai suoi tipici giochi gratuiti.